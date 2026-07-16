拜登中國專家點名2028大選！分析兩岸「喘息空間」條件：藍營執政

▲現任史丹福大學胡佛研究所中國問題專家易明。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合報導

2028年台灣總統大選可能成為牽動兩岸局勢的重要變數。曾任美國拜登政府商務部資深中國顧問、現任史丹福大學胡佛研究所中國問題專家易明（Elizabeth Economy）表示，相較於外界近年聚焦中國可能於2027年具備犯台能力，她認為如今不少學者已將目光轉向2028年大選，若屆時由國民黨執政，或許將為兩岸關係帶來一段「喘息空間」，降低爆發軍事衝突的可能性。

綜合外媒報導，易明於當地時間15日出席「2026阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum 2026），並在「中國挑戰」座談會談及台海情勢。面對主持人詢問中國是否可能於2027年對台採取軍事行動時，她表示，雖然無法代表所有研究台海議題的專家發言，但她觀察到，許多學者如今更關注2028年的中華民國總統大選，而非單純聚焦2027年的時間點。

近年來，中國國家主席習近平曾要求解放軍在2027年前具備成功攻台的能力，因此外界普遍將2027年視為中國可能對台動武的重要時間節點之一。不過，易明認為，真正值得持續觀察的關鍵反而是2028年的政治發展。

她指出，若國民黨在2028年贏得總統大選，兩岸關係可能因此出現更多緩和空間，也可能降低中國採取軍事行動的機率。她分析，國民黨相較於其他政治力量，更傾向維持與中國在政治及經濟上的交流，甚至願意接受某種形式的統一框架，因此若由國民黨執政，可能讓北京在評估對台政策時保有更多政治彈性。

不過，易明也特別強調，這番分析並不代表她支持國民黨執政，而是從北京當局決策思維的角度進行研判，認為台灣2028年總統大選的結果，可能成為影響未來兩岸局勢發展的重要觀察指標。