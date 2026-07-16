2奶汪蹺家路中亂竄！所長巡邏認出熟面孔　一手抱起送回家

▲成功警分局員警暖心協助走失幼犬平安返家。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所所長潘鳳全日前與警員巴耀宗執行巡邏勤務時，巡經成功鎮三民里富榮路段，發現兩隻配戴項圈的幼犬不斷在道路旁空地與車道間來回穿梭，由於該路段車流頻繁，幼犬隨時可能衝入車道，不僅危及自身安全，也可能造成駕駛閃避不及，引發交通事故。

見狀後，潘鳳全所長立即停車查看，為避免幼犬受驚亂竄，先耐心安撫牠們的情緒，隨後一手抱起一隻幼犬，小心翼翼將牠們帶離車道，安置至安全處，暖心舉動獲得路過民眾讚許，紛紛表示警方不僅守護治安，也守護每一條珍貴生命。

憑藉平時深耕警勤區、熟悉轄內居民的工作成果，潘所長一眼便認出兩隻幼犬是轄內居民飼養，立即聯繫飼主前來確認，並順利將幼犬平安送返住處。

飼主見到愛犬毫髮無傷，既驚訝又感動，表示完全不知道兩隻幼犬趁隙跑出家門，若非警方及時發現並妥善照料，後果恐怕不堪設想，對警方細心巡邏及熱心協助表達由衷感謝。

成功警察分局表示，警察巡邏勤務除維護治安、交通安全外，也肩負守護民眾生命財產及服務鄉里的責任。潘鳳全所長平日積極經營警勤區，深入了解轄區人、事、物，加上本身熱愛動物，因此能在第一時間認出犬隻來源，迅速聯繫飼主協助返家，充分展現「警察就在你身邊」的為民服務精神。

成功分局也呼籲，飼主應妥善照顧家中寵物，確實做好門戶及牽繩管理，避免犬隻自行跑上道路，不僅可能危及毛孩生命，也容易造成交通事故。警方將持續秉持細心巡邏、主動關懷的工作精神，守護每一位鄉親、每一條生命，以及每一條平安回家的道路。