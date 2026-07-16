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台東AI觀光導覽員「Nina」東京驚豔亮相　吸引日本民眾體驗

▲台東AI觀光導覽員「Nina」於日本東京「Taiwan Expo 日本台灣形象展」亮相。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東AI觀光導覽員「Nina」於日本東京「Taiwan Expo 日本台灣形象展」亮相。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東智慧觀光邁向國際！台東縣政府打造的AI觀光導覽員「Nina」，於7月15日至17日在日本東京舉辦的「Taiwan Expo 日本台灣形象展」正式亮相，以流暢自然的多語互動及智慧旅遊服務，吸引大批日本民眾駐足體驗。

台東縣政府表示，AI觀光導覽員「Nina」由縣府國際發展及計畫處與觀光發展處共同推動，並攜手能火動畫公司（BearVFX）合作開發，運用生成式AI及檢索增強生成（RAG）技術，結合第一線旅遊服務人員的實務經驗持續優化，打造兼具智慧、便利與人性化的旅遊服務。

此次於東京展出期間，參觀民眾可透過日文、中文、英文及韓文與Nina即時互動，無論是詢問台東熱門景點、在地美食、交通資訊，或是2026台東博覽會活動內容，Nina都能即時提供完整且精準的資訊，充分展現智慧觀光服務的便利性。

展覽期間，Nina體驗攤位吸引絡繹不絕的人潮，不僅受到日本民眾青睞，也獲得當地媒體高度關注。許多參觀者親自操作後，對Nina自然流暢的日語應答及擬真的互動體驗留下深刻印象，更有民眾表示，透過Nina深入介紹台東景點與特色美食後，更加期待親自造訪台東，感受東台灣的自然風光與人文魅力。

縣府指出，AI導覽員Nina除在海外推廣台東觀光外，也已於7月1日正式進駐台東轉運站旅遊服務中心，提供旅客台東博覽會及各項旅遊資訊諮詢服務。Nina可依據旅客的旅遊偏好與需求，快速整合推薦景點、美食及遊程規劃，並透過QR Code將專屬旅遊資訊、景點介紹及導航地圖同步至手機，讓旅客輕鬆規劃行程、隨時查閱。

台東縣政府表示，未來將持續蒐集Nina在國內外實際運作經驗及使用者回饋，持續精進系統功能與服務品質，並逐步擴大應用至縣內更多旅遊據點，打造更加完善的智慧觀光服務，讓國內外旅客都能享受科技帶來的便利旅遊體驗。

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