　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

超商咖啡買1送1、上百商品5折起　熱食自動販賣機「90秒吃拉麵」

▲▼萊爾富超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富即日起至7月21日特大杯咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商暑假優惠不斷，萊爾富因應世界足球賽，即日起至7月21日特大杯咖啡「買1送1」；全家APP「隨買跨店取」迎接9周年，祭出指定「百款商品5折起」，滿199元抽9999元Fami儲值金。7-ELEVEN 擴大導入「AI智慧熱食自動販賣機」，從點餐到出餐「最快90秒」即可享用拉麵。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富引進多款日本飲料。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至7月21日推出多項觀賽優惠，Hi café特大杯咖啡冰、熱任選享「買1送1」（不同價者以2杯5折計），舒味思萊姆口味氣泡水也有「買1送1」。

另外，麒麟淡麗、一番搾啤酒任選2件90元，台虎調酒任選第2件5折，台灣經典啤酒買2送1；鮮食則有番茄歐姆蛋包飯2件120元、紐澳良烤雞三明治2件74元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲超商引進日本爽快生可樂、日本罪惡碳酸飲料。（圖／業者提供）

迎接夏季高溫，萊爾富攜手鮮芋仙推出仙草蜜冰沙，原價79元，即日起至7月21日單杯特價59元、2杯99元；同步引進ILOHAS蜜桃風味水、麝香葡萄風味水、日本爽快生可樂、日本罪惡碳酸飲料、Craft Boss系列等多款日本人氣飲品。

此外，萊爾富於雙北、桃園、新竹共60間門市提供世界足球賽季軍賽、冠軍賽實況轉播，方便球迷邊看球、邊享優惠。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家APP「隨買跨店取」迎接9周年。（圖／業者提供）

★全家

全家APP「隨買跨店取」迎接9周年，即日起至8月18日推出指定百款商品5折起優惠，單筆購買指定商品滿199元即可獲得抽獎券，有機會抽中9999元Fami儲值金；開啟商品共享功能並完成兌換，或使用轉贈功能，也可再獲得抽獎券。

▲▼全家隨買跨店取歡慶9周年慶。（圖／業者提供）

▲全家隨買跨店取歡慶9周年慶。（圖／業者提供）

此外，8月3日起「隨買跨店取」新增節慶預購功能，中秋禮盒將同步上架APP，免到門市操作FamiPort即可直接下單，指定商品同享2件95折、3件以上92折優惠。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 持續擴大AI智慧熱食服務，攜手Yo-Kai Express於桃園美光、日月潭水社商場，導入「AI智慧熱食自動販賣機」，提供日式拉麵、台式湯麵等多款熱食，從點餐到出餐最快約90秒，就能享用熱騰騰拉麵，鎖定科技廠辦員工、旅遊商圈餐飲需求。

▼7-11導入「AI智慧熱食自動販賣機」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
喝通宵撞死女騎士　23歲男「兩眼全血絲」呆站路邊
快訊／台積電魏哲家宣布　加碼投資美國千億美元
獨／Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　陸網紅驚：台灣人太自
韓股暴跌！20歲小白「持刀猛砍財經網紅」：他說會一直漲
快訊／北市帥警兼差男公關詐百萬　2大過遭免職
子瑜後第二人！JYP再推17歲台灣女孩　美到韓網暴動
飛抵北海道「全機行李還在高雄」　航空站曝原因
誘拐小姊妹性剝削　「台中許光翰」起底
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漫畫迷補收藏、書迷追榜單　線上漫博與熱銷書展優惠開跑

超商咖啡買1送1、上百商品5折起　熱食自動販賣機「90秒吃拉麵」

好市多外送消費冠軍「一年買237次、刷63萬」　每單都有烤雞

中元祈福享便利　中華電信小額付款提供全台16家宮廟線上普度服務

全聯最大店「超過600坪」落腳台中　開幕優惠雞蛋每盒10元

漢堡王2款「芒果堡」限時開賣　飲品可搭鳳梨綠茶

全家退款名單擴大　新增「雞柳條、雞胸、桂冠沙拉」3商品

父親節別再送皮夾！內行人改送「德國百靈電鬍刀」　經典耐用一刮就愛上

三商炸雞「炸刈包」夾厚切豬排　週末炸雞俱樂部推吃到飽

日本全家「FAMIMA」12項東京同款小物來台！7-11文博會周邊開賣

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

法國0:2慘敗西班牙出局　姆巴佩開砲：配不上四強　亞馬爾6殺封神闖決賽

漫畫迷補收藏、書迷追榜單　線上漫博與熱銷書展優惠開跑

超商咖啡買1送1、上百商品5折起　熱食自動販賣機「90秒吃拉麵」

好市多外送消費冠軍「一年買237次、刷63萬」　每單都有烤雞

中元祈福享便利　中華電信小額付款提供全台16家宮廟線上普度服務

全聯最大店「超過600坪」落腳台中　開幕優惠雞蛋每盒10元

漢堡王2款「芒果堡」限時開賣　飲品可搭鳳梨綠茶

全家退款名單擴大　新增「雞柳條、雞胸、桂冠沙拉」3商品

父親節別再送皮夾！內行人改送「德國百靈電鬍刀」　經典耐用一刮就愛上

三商炸雞「炸刈包」夾厚切豬排　週末炸雞俱樂部推吃到飽

日本全家「FAMIMA」12項東京同款小物來台！7-11文博會周邊開賣

中央地方為致癌油互槓　綠黨團籲口水少一點：重點是讓制度更完整

夏天限定「水上漂」體驗！桃園大王蓮開放乘坐　花期美到8月

杯葛蔣萬安施政報告　民進黨送「山蘇」轟淹水天坑加砍樹、施政沒半步

KTV喝通宵撞死女騎士！23歲酒駕男「兩眼全血絲」　嚇到呆站路邊

青安3.0總價一刀切　專家曝3大變局：一區感受最鮮明

壽司郎「鮭魚腹一本燒」網路爆紅　每日限量供應、中午後常完售

「幾句副歌掀翻唱熱潮」還有超多公司談合作　原唱竟是政大高材生

金宇彬新婚寵妻！巧遇粉絲合照　幫申敏兒打廣告：記得看她的電影

快訊／台積電魏哲家宣布加碼投資美國千億美元　擴充2奈米製程

桃園「佛系交警」涉圖利罪起訴　取締嚴重違規卻「輕罰」被抓包

【人車噴飛對向】重機騎士北宜過彎自摔　大車司機神反應沒出人命

消費熱門新聞

全家退款名單擴大　新增「雞柳條、雞胸、桂冠沙拉」3商品

快訊／7-11退費查詢塞爆！別用發票載具APP　官方步驟看這

父親節內行人改送「德國百靈」

「國際薯條日」優惠　拿坡里買1送1、麥當勞免費送

三商炸雞「炸刈包」夾厚切豬排　週末炸雞俱樂部推吃到飽

好市多外送消費冠軍「一年買237次、刷63萬」　每單都有烤雞

全家「6款鮮食預防性下架」開放退費　品項、效期一次看

7-11會員可綁Apple錢包　嗶1次完成「付款、積點、存發票」

全聯最大店「超過600坪」落腳台中

7-11、全家咖啡買1送1　寄杯買11送11

漢堡王2款「芒果堡」限時開賣　飲品可搭鳳梨綠茶

樂家康「蛋白質專區」一次備齊

日本全家「FAMIMA」東京同款小物來台　7-11開賣文博會周邊

大全聯中和店不關了！全聯：10/1起接手改直營店

更多熱門

相關新聞

全家退款名單擴大　新增「雞柳條、雞胸、桂冠沙拉」3商品

全家退款名單擴大　新增「雞柳條、雞胸、桂冠沙拉」3商品

毒油風暴延燒，全家便利商店日前更新退款公告，退款品項再擴大，新增「桂冠沙拉、黑胡椒蒜味雞柳條、義式經典嫩雞胸」共3項商品。凡於指定期間購買、符合批號商品，即日起至9月13日止，可持發票、交易明細、會員消費紀錄、刷卡紀錄等購買佐證資料，至全台任一全家店舖辦理退款。

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

全家「6款鮮食預防性下架」開放退費　品項、效期一次看

全家「6款鮮食預防性下架」開放退費　品項、效期一次看

7-11、全家咖啡買1送1　寄杯買11送11

7-11、全家咖啡買1送1　寄杯買11送11

4大超商民生優惠一次看　買衛生紙送2大瓶鮮奶

4大超商民生優惠一次看　買衛生紙送2大瓶鮮奶

關鍵字：

超商優惠7-11全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

快訊／8級強風！　午後雨最大

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面