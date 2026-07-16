超商咖啡買1送1、上百商品5折起　熱食自動販賣機「90秒吃拉麵」

▲萊爾富即日起至7月21日特大杯咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商暑假優惠不斷，萊爾富因應世界足球賽，即日起至7月21日特大杯咖啡「買1送1」；全家APP「隨買跨店取」迎接9周年，祭出指定「百款商品5折起」，滿199元抽9999元Fami儲值金。7-ELEVEN 擴大導入「AI智慧熱食自動販賣機」，從點餐到出餐「最快90秒」即可享用拉麵。

▲萊爾富引進多款日本飲料。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至7月21日推出多項觀賽優惠，Hi café特大杯咖啡冰、熱任選享「買1送1」（不同價者以2杯5折計），舒味思萊姆口味氣泡水也有「買1送1」。

另外，麒麟淡麗、一番搾啤酒任選2件90元，台虎調酒任選第2件5折，台灣經典啤酒買2送1；鮮食則有番茄歐姆蛋包飯2件120元、紐澳良烤雞三明治2件74元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲超商引進日本爽快生可樂、日本罪惡碳酸飲料。（圖／業者提供）

迎接夏季高溫，萊爾富攜手鮮芋仙推出仙草蜜冰沙，原價79元，即日起至7月21日單杯特價59元、2杯99元；同步引進ILOHAS蜜桃風味水、麝香葡萄風味水、日本爽快生可樂、日本罪惡碳酸飲料、Craft Boss系列等多款日本人氣飲品。

此外，萊爾富於雙北、桃園、新竹共60間門市提供世界足球賽季軍賽、冠軍賽實況轉播，方便球迷邊看球、邊享優惠。

▲全家APP「隨買跨店取」迎接9周年。（圖／業者提供）

★全家

全家APP「隨買跨店取」迎接9周年，即日起至8月18日推出指定百款商品5折起優惠，單筆購買指定商品滿199元即可獲得抽獎券，有機會抽中9999元Fami儲值金；開啟商品共享功能並完成兌換，或使用轉贈功能，也可再獲得抽獎券。

▲全家隨買跨店取歡慶9周年慶。（圖／業者提供）

此外，8月3日起「隨買跨店取」新增節慶預購功能，中秋禮盒將同步上架APP，免到門市操作FamiPort即可直接下單，指定商品同享2件95折、3件以上92折優惠。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 持續擴大AI智慧熱食服務，攜手Yo-Kai Express於桃園美光、日月潭水社商場，導入「AI智慧熱食自動販賣機」，提供日式拉麵、台式湯麵等多款熱食，從點餐到出餐最快約90秒，就能享用熱騰騰拉麵，鎖定科技廠辦員工、旅遊商圈餐飲需求。

▼7-11導入「AI智慧熱食自動販賣機」。（圖／業者提供）