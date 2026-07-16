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藍版草案買無人機又搞產業發展　顧立雄：買米跟買醬油錢別混談

▲國防部長顧立雄16日出席立法院經濟、外交國防、財政委員會聯席審查國防自主無人載具採購特別條例草案，國防部長顧立雄出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄16日出席立法院經濟、外交國防、財政委員會聯席審查國防自主無人載具採購特別條例草案。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（16日）首次審查朝野各版的無人載具條例，國防部與經濟部皆表達不支持國民黨版。經濟部次長何晉滄說，特別預算穩定且是個長期的承諾，能夠讓業者有「訂單」，所以不建議放在公務預算。國防部長顧立雄則表示，經濟部職責是做產業輔導發展，國防部的職責就是提出作戰相關需求，只是希望將採購無人載具部分放在特別條例，並由國防部主導，「我們買米跟買醬油的錢不要把它混在一起談，我們就是拿來買我們所需要的裝備」。

行政院提出2100億「國防自主無人載具採購特別條例」草案，自今年8月至2031年底逐年籌獲濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇等共21萬966架，經費也用於這3類無人載具的產製、維修、工程及訓練。

國民黨則提「國防自主無人載具科技發展及採購條例」，以年度預算分6年共編列上限2400億元的經費，用於無人載具採購、量產、維修、人才培育、測試場域建置、產業聚落發展及中小企業、新創扶植等事項，並規定2年內軍用商規無人機國產化達50%以上，4年內則達80%、生產基地須分散於至少三個縣市等。

立法院經濟、外交國防與財政等3委員會聯席審查朝野各項無人載具條例草案，顧立雄列席備詢。民進黨立委王義川詢問，國民黨版一部分是採購，一部分是發展產業，兩種混在一起談，若通過的是該版，國防部跟經濟部在編預算時如何分配？還是無法處理？顧立雄表示，國民黨版在條例上匡列並限制無人載具在每年400億元，卻又包括軍民共用測試場域、產業聚落、中小企業特別補助等，這不是適切做法，因為年度預算規模每年不同，有多少要分配到國防預算，也要依照作戰需求來加以考量，但400億元內說明清楚這3個項目占多少錢。

顧立雄說，最大問題是，每年國防自主無人載具會隨時代演進有很大不同。舉例來說，行政院版2100億元包括濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機以及小型自殺無人艇，但接下來可能還有地面及水下無人載具，「這些如果都在國民黨的自主技術發展及採購條例，它又限縮你所有無人載具就只有這些」，還要跟經濟部協調分配，無論如何，他認為沒有辦法確切去展望未來，真的會有窒礙難行；採購部分，國防部明確匡列三項無人載具，但無人載具發展是日新月異，這部分沒辦法被限制住，立法院也不宜限制政院編列預算全力。

民進黨立委王定宇指出，採購無人機戰力跟發展無人機產業，兩個預算雞兔不同籠，所以院版跟在野黨版本質不同，所以主管機關、使用年限等種種性質會不同。顧立雄回應，他期待的是，行政院版國防採購部分以國防部為主管機關來通過，另外有提出的產業發展部分，特別涉及到採購軍用無人載具的每年400億預算能夠拿掉，也就是說專注於產業發展。

顧立雄答詢藍委楊瓊瓔時也提到，經濟部職責是做產業的輔導發展，國防部的職責就是提出作戰相關需求，只是希望將採購無人載具部分放在特別條例，並由國防部主導；至於產業發展，由經濟部提出計畫，或者要列入條例，則另外一塊。顧立雄強調，「我們買米跟買醬油的錢不要把它混在一起談，我們就是拿來買我們所需要的裝備」。

針對國民黨版透過每年編列400億元來應對無人載具的「長單」，林楚茵詢問經濟部政務次長何晉滄，就現在立法院審預算現況，業者是否敢投入？何晉滄說，「這也是我們擔心的」，經濟部希望有特別預算，可以穩定且是有一個長期預算的承諾，能夠讓業者有一個長期的訂單，所以不建議把它放在公務預算，因為公務預算會有排擠，一旦審查時間延宕，對業者是未來投資的風險。

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顧立雄國防部國軍無人機特別預算

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