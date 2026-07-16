醫師：不建議邊上廁所邊玩手機　排便超過5分鐘危害不少

▲廁所示意圖。（圖／達志影像）

記者陳冠宇／綜合報導

許多人上廁所都會一邊滑手機，但是有醫師建議，日常如廁過程中盡量不要玩手機，普通人最好把單次排便的時長控制在5分鐘以內，就能大幅降低各類肛腸類疾病的發病機率。

綜合中新社、快科技報導，北京市肛腸醫院主任醫師張玉茹15日表示，不建議長期使用含有甘油的浣腸劑或「通便茶」輔助排便，易刺激直腸黏膜、產生藥物依賴，甚至誘發黏膜黑變。

張玉茹還指出，應養成規律排便習慣，優選晨起或早餐後如廁，排便時長控制在5分鐘內、不建議超過10分鐘，也不建議邊排便邊玩手機，這樣會分散注意力，特別容易造成肛腸疾病。日常避免久坐熬夜，多飲水、補充膳食纖維、適度運動，可促進腸道蠕動。

蹲馬桶玩手機，容易誘發哪些疾病？重慶醫科大學附屬第一醫院健康管理中心專家指出，當我們專注於排便時，會產生正常的排便反射，此時如果被手機分散注意力，就會影響神經傳遞的訊息，「便意」很可能就偷偷溜走，從而引發便秘，導致「越蹲越上不出來，上不出來又得一直蹲著」的惡性循環。

對男性而言，久蹲會持續壓迫盆腔，造成前列腺充血，增加頻尿、小腹墜脹、前列腺炎的發病風險；對女性而言，久蹲易引發盆腔瘀血，造成小腹墜痛、盆腔不適等問題。

專家建議，如廁時不帶手機、書報等進入廁所，能一次解決最好一次解決。若靜坐3至5分鐘後仍未上出來，不要強忍著蹲太久，一定要起來活動一下或者喝點水、走一走，等過段時間再想上廁所的時候再去。