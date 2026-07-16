恐逾500人罹難！　緬甸海岸「2艘羅興亞難民船疑翻覆」

▲ 孟加拉南部岱可納（Teknaf）海邊的漁船，當地居民多為羅興亞人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聯合國機構16日警告，緬甸西部海岸近日疑似有2艘難民船翻覆，船上多為羅興亞族穆斯林，估計恐造成逾500人罹難，實際傷亡數字仍有待官方確認。

《路透》報導，根據國際移民組織（IOM）與聯合國難民署（UNHCR）聯合聲明，2艘船均於6月下旬自緬甸若開邦出發，乘客以羅興亞人為主，其中有部分據報是從孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）難民營輾轉登船。

其中一艘船載有約250人，出發後不久便失聯；另一艘則搭載約280名乘客，據信已於8日在緬甸南部伊洛瓦底省（Ayeyarwady）沿海海域沉沒。

這份聲明寫道，目前並非緬甸的正常出海季節，海上氣候條件更加危險，「儘管事件及傷亡數字尚未獲官方確認，UNHCR與IOM對可能造成的重大生命損失表達嚴重關切。」

羅興亞人因長年在緬甸境內遭受迫害，被迫流離至孟加拉等地難民營，卻又面臨環境惡劣、生活絕望的困境，因此冒險搭乘簡陋木船，試圖橫越安達曼海與孟加拉灣，希望抵達馬來西亞、印尼或泰國等地尋求庇護與新生。

聯合國指出，今年至今已有近300名羅興亞難民及孟加拉公民在安達曼海與孟加拉灣失蹤或死亡。