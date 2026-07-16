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小甜甜車禍現場曝！亮粉Mini Cooper左轉擦撞　機車倒地碎片噴濺

▲▼ 藝人小甜甜（張可昀）去年5月開車左轉時與機車發生碰撞，士林地檢署偵結依過失上害罪起訴。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲藝人小甜甜（張可昀）去年5月開車左轉時與機車發生碰撞，士林地檢署偵結依過失傷害罪起訴。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、黃宥寧、黃資真／台北報導

藝人小甜甜（張可昀）近年淡出演藝圈，陪伴孩子成長，2025年5月卻在南港區忠孝東路六段開車左轉時，與對向騎士發生碰撞，造成對方全身擦挫傷，今年2月才被記者捕捉到現身士林地檢署開庭，後續被依過失傷害罪起訴，而當時的現場畫面也曝光！

小甜甜南港車禍 開Mini Cooper碰撞機車

照片中小甜甜穿著搶眼的粉紅色拖鞋，撐傘站在路中，意外與她駕駛的Mini Cooper粉色烤漆搭配，挨撞的機車則是橫躺在地，地上還有車身碎片。

警方表示，本案發生在5月7日上午8時50分，張女駕駛自小客沿忠孝東路六段西向東行駛，於忠孝東路六段360號左轉時，不慎與對向直行的曾姓女騎士(35歲)發生碰撞，雙方酒測值均為0。

▲▼ 藝人小甜甜（張可昀）去年5月開車左轉時與機車發生碰撞，士林地檢署偵結依過失傷害罪起訴。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

騎士全身擦挫傷 小甜甜否認有過失

車禍造成曾女受有頭部擦挫傷併1.5公分及2公分撕裂傷、鼻部2公分撕裂傷、額頭2公分撕裂傷併皮膚缺損，以及左膝擦傷、右膝挫傷等傷勢，事後向警方提出高速。

警詢、偵查期間小甜甜坦承發生車禍，但否認有過失，強調通過路口前曾查看路況，確認沒有來車才行駛，也有打方向燈並緩慢左轉，車速不快，仍遭對方撞上；小甜甜還提到，她下車查看時發現對向車道號誌是紅燈，但行車紀錄器無法確認，即使是綠燈也可能正值燈號即將變換之際，主張曾女是突然駛出撞上她的車，自己當下並未看見對方。

▲▼ 小甜甜 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲小甜甜今年2月現身士林地檢署開偵查庭。（圖／記者黃宥寧攝）

認小甜甜疏於禮讓直行車 士檢依過失傷害起訴

不過，檢方調閱路口監視器、行車紀錄器畫面，並參酌警方道路交通事故初步分析研判表、北市車輛行車事故鑑定會鑑定意見、事故現場圖及照片等資料，認定小甜甜左轉時疏未禮讓直行車先行，導致曾姓騎士閃避不及撞擊她所駕車輛後倒地，具有過失，因此依《刑法》第284條前段過失傷害罪提起公訴。

▲▼ 藝人小甜甜（張可昀）去年5月開車左轉時與機車發生碰撞，士林地檢署偵結依過失傷害罪起訴。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

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