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為毒油怒槓！黃揚明質問你民進黨什麼態度　吳崢回嗆：你大聲什麼

▲黃揚明為毒油槓上吳崢。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大學問）

▲黃揚明為毒油槓上吳崢。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大學問）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油案延燒，藍營更質疑出任中聯油脂董事的福壽實業董事長洪堯昆與總統賴清德的關係。對此，媒體人黃揚明今（16日）在節目高分貝連珠炮痛批同場來賓、民進黨發言人吳崢，「2014年反毒油吧？有沒有出來反頂新？現在對這些廠商怎麼樣態度，你好好把洪堯昆這些人狠狠大罵一遍啊！你民進黨有出來滅嗎」？吳崢則動怒大聲回嗆，「欸，你大聲什麼？我當然反啊，洪堯昆什麼東西，知情不報當然是錯的啊」。黃揚明繼續質問「盡量大聲，衛福部長石崇良該不該下台？行政院長卓榮泰要不要道歉」？吳崢回應「政府有責任啊」。最後在主持人郭子乾緩頰下才停止爭吵。

黃揚明於節目《鄉民大學問》表示，當今天問題油持續擴散，已經好幾批了，現在可以把小巨蛋淹滿了，這麼多問題油不會形成民怨嗎？可是民進黨告訴大家檢調已經在辦了、不要吃雞排，大家覺得這是處理食安的態度嗎？

黃揚明表示，自己很失望國民黨的監督打歪、民進黨的執政也擺爛，老百姓吃毒油活該嗎？這很可悲，2014年自己當記者，每天追著油、每天修理黑心廠商、每天把這些政客罵得亂七八糟，現在有幾個媒體敢講這些話？有多少那個時候的評論員打頂新、打馬英九講得頭頭是道，現在每天則是佀廣洋、佀廣洋，佀廣洋是有毒油？自己覺得很荒謬。

接著，黃揚明突點名同場來賓吳崢，他大聲質問，吳崢2014年在那邊反毒油吧？那時候不是太陽花嗎？那時候有沒有出來反頂新？有沒有要滅頂？你現在對這些廠商怎麼樣態度？

吳崢則冷回，「我當然反啊」！黃揚明則提高分貝連珠炮怒轟「好啊，你反，你出來好好把洪堯昆這些人狠狠大罵一遍啊！你民進黨有出來滅嗎？有說要反福懋嗎？有說反福壽嗎？有說反中聯嗎」？

此時，吳崢也動怒大聲回嗆，「欸，你大聲什麼？我當然反福懋、反中聯啊，洪堯昆什麼東西，已經抓出來還知情不報，有這個延誤時間，當然是錯的啊」。

黃揚明則繼續質問「大聲一點！盡量大聲，食藥署長姜至剛該不該下台？衛福部長石崇良該不該下台？行政院長卓榮泰要不要道歉」？吳崢回應「我也說沒錯，政府有責任啊」。

最後在主持人郭子乾緩頰下，黃揚明才停止討論表示「好，謝謝」。

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