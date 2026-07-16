「飛天巨蟑」狂爬脖子胸口！　女記者超敬業一幕瘋傳

▲事發當下，女記者正針對極端高溫警報進行現場連線報導。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一名女記者在戶外進行現場轉播時，一隻巨大飛天蟑螂突然降落在她身上，還在她的脖子、胸口和衣服上爬來爬去。面對這突如其來的狀況，她依然保持鎮定並完成現場轉播，驚人專業的反應引發關注。

每日郵報報導，KTLA 5女記者梅尼托夫（Rachel Menitoff）當時正在舍曼奧克斯（Sherman Oaks）針對極端高溫警報進行現場連線報導時，一隻巨大蟑螂突然飛到她身上。

雖然梅尼托夫明顯感覺到有東西在頸部、胸口和衣服上爬行，但並沒有中斷播報。最後這隻蟑螂跳上麥克風，接著飛到鏡頭外。

這一幕曝光後，同台另一名記者霍姆斯（Jessica Holmes）透露，「她大概不確定那是什麼東西，但你就是知道有東西在身上。她真的太專業了」。主播則稱，「最後我真的鬆了一口氣，還好牠跳到麥克風上。因為看起來牠差點就要爬進她的衣服裡了」。其他記者也認為，如果這件事情發生在他們身上，絕不可能保持冷靜。

網友也留言提到，「她怎麼能連眨都不眨一下？換作是我，大概早就把麥克風一丟、尖叫衝到街上了」。

電視台事後分享一段畫面，顯示梅尼托夫在直播結束後放下麥克風，有伸手拍一拍、抖一抖身體。KTLA記者們推測，近期的天氣狀況可能是當地蟲數量暴增的原因；也有記者們透露家中螞蟻與蒼蠅明顯變多，認為這與加州近期極端高溫脫不了關係。