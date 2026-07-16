陽交大教授涉案「研究生怎辦？」　地獄哏爆了：會客室Meeting

▲陽明交通大學林姓教授持刀狠砍妹夫。（圖／地方中心翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

國立陽明交通大學一名林姓教授日前涉嫌在新竹持刀殺害妹夫，案件引發社會關注。事件曝光後，一名網友聯想到教授指導的研究生，發文表示，「看到那個大學教授在新竹的新聞，第一個直覺，他的研究生應該快發瘋了。」沒想到留言區出現一句「Meeting 在會客室」，獲得超過3000人按讚，意外成為討論焦點。

林姓教授殺害妹夫遭逮捕後，有網友好奇指導學生後續的研究、論文與畢業安排是否會受到影響。就有網友在Threads留言「Meeting 在會客室」，將研究生熟悉的論文進度會議，與羈押期間的會客場景連結，引來不少人直呼「太地獄」，想笑又不敢笑太大聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對許多研究生而言，與指導教授「Meeting」往往意味著報告研究成果、被追問論文進度，因此這句留言迅速引發共鳴。

校方承諾盡最大努力「助學生換指導老師」

對此，陽明交通大學主秘蔡金吾表示，會盡最大努力保障受影響師生權益，由於目前適逢暑假，若涉案教授原已安排授課，將由其他教師接替，不影響學生修課權益；至於研究生指導部分，也將啟動更換指導教授機制，協助學生順利完成學業。

校方指出，林姓教授過去教學並無異狀，且曾獲得校內優良教學獎，後續仍將進一步了解其教學及相關狀況。此外，考量事件可能對學生造成心理衝擊，也將同步提供心理輔導資源，協助學生度過此次事件。

教授疑為音樂教室經營權「狠砍妹夫30刀」

回顧事件，林男與死者紀男為連襟關係，兩人的妻子為親姊妹。昨日下午3時許，林男持刀闖入音樂教室，不顧現場仍有其他人，持刀朝紀男瘋狂揮砍逾30刀，直到對方倒臥血泊才停手。警方獲報趕抵後展開圍捕，林男一度與警方對峙，並企圖逃逸，警方遂開槍擊中其腿部，當場將人制伏送醫。

據了解，該音樂教室已傳承至第三代，在地方頗具知名度，為王家姊妹的娘家產業。死者妻子表示，10多年前家族分產時，音樂教室由她們一家接手經營，姊姊與姊夫當時對分配結果相當不滿，雙方因此爆發激烈爭執，自此兩家人幾乎斷絕往來，10多年來鮮少聯絡。警方初步研判，全案疑與音樂教室經營權及家族糾紛有關，詳細犯案動機仍待進一步調查釐清。