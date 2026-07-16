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高價Buffet「到底誰在吃麵包」？一票爸媽爆共鳴：根本無腦餵食

▲吃得到螢烏賊與鮪魚！欣葉日本料理推30多道夏季料理　芒果也入菜。（圖／記者黃士原攝）

▲原PO吃Buffet，入座後先搶麵包餵飽孩子。（示意圖／記者黃士原攝）

記者劉維榛／綜合報導

一名媽媽直呼，以前去吃到飽餐廳時，總是不懂為何有人會拿麵包，心想都花了這麼多錢，當然要把胃留給海鮮、牛排等，直到生小孩後才瞬間明白，原來那些麵包、吐司與炒飯，根本是家長的救命神器。貼文曝光後，大批爸媽深有同感，笑稱帶孩子吃Buffet，第一件事不是搶生魚片，而是先確認餐廳有沒有麵包。

麵包才是神隊友！過來人曝「無腦餵食」

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一名女網友在Threads分享，過去每次到高價吃到飽，都會疑惑「那些麵包到底誰在吃」，如今有了孩子後終於理解。底下家長紛紛回應，「有小孩後，我去餐廳都趕快先看菜單上有沒有麵包」、「真的！去吃漢來，先把歐包掃好幾個進餐盤，媽媽就可以悠哉吃很久了」、「我女兒在吃到飽，吃了6片吐司」，意外掀起爸媽們的集體共鳴。

還有育有3名男童的家長透露，帶3至7歲的孩子去吃到飽其實很划算，先用熟食、麵包、炒飯與飲料餵飽，再搭配各種甜點，「根本無腦餵食」，爸媽則趁機專攻海鮮與生食。另有家長苦笑，帶女兒去饗A Joy，結果對方只吃酥皮濃湯；有人去旭集，孩子吃最多的竟是海苔，甚至得厚著臉皮問師傅能不能單獨多拿幾片。

豆皮壽司、糖心蛋軍艦也被小孩秒殺

除了吃到飽，另有網友進一步分享，「我去吃壽司郎也是在想，到底誰會吃什麼豬肉壽司豆皮壽司啦？對，我的小孩」、「我以前也在想超商的香蕉和玉米到底都是誰在買，現在我就是那個出門兒子不知道吃什麼就去買玉米、香蕉」、「有一次吃壽司，檯面上出現糖心蛋軍艦，我老公說：到底誰會來壽司店吃這種東西？結果下一秒，兒子直接吃了五盤」。

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