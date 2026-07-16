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中元祈福享便利　中華電信小額付款提供全台16家宮廟線上普度服務

▲▼ 中元,普度,祈福,中華電信,宮廟,小額付款,數位科技,農曆七月。（圖／中華電信提供）

▲中華電信今年與桃園威天宮、大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮、新港奉天宮、台南正統鹿耳門聖母廟及台東東海龍門天聖宮等全台16家宮廟合作，推出「線上普度祈福服務」。（圖／中華電信提供）

消費中心／綜合報導

農曆七月慶贊中元，中華電信以數位科技串聯傳統信仰與民眾誠敬心意，今年與桃園威天宮、大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮、新港奉天宮、台南正統鹿耳門聖母廟及台東東海龍門天聖宮等全台16家宮廟合作推出「線上普度祈福服務」，即日起至8月25日，使用中華電信小額付款完成預購註1，即可由合作廟方代辦中元普度法會協助消災祈福，讓民眾不需親赴現場，即可完成祭祀流程，誠意不打折！

其中，創建至今已逾400年的鹿港天后宮，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，遵循百年傳統習俗，為信眾完成供品準備與擺設、祭祀植福、金紙燒化等作業，儀式完成後，供品可由廟方轉贈於獨居長者或公益團體，延續媽祖慈愛精神，亦可選擇宅配到府自用，保佑闔家平安、運勢順遂。

中華電信「線上普度祈福服務」提供安全便捷的小額付款支付方式，讓客戶不受時間地點限制，也無須長途奔波，一鍵即可完成中元祭祀，省時省力又環保。活動詳情請見：https://dcb.cht.com.tw/dcb/Activity/activityView.jsp?activityID=473

備註：
1. 相關扣款及退費作業，皆依中華電信帳單代收服務條款辦理，若消費者門號處於退租、欠拆、停機或非正常使用狀態，本公司有權取消其參加資格。
2. 上述活動方案內容、限制條件及相關資格以中華電信系統及合作宮廟記錄為準，中華電信保有隨時修改活動內容及辦法之權利，如有異動，以活動網頁公告為主。
3. 若遇不可抗力之特殊原因無法執行活動時，本公司有權決定取消、終止、修改或暫停。

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