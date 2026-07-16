青安3.0增3限制估16萬人適用　財政部要求行庫須試算給當事人

▲青安2.0與青安3.0比較圖。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（16日）拍板「青安3.0」方案，預計今年8月1日起實施。財政部次長阮清華說，這次的「青安3.0」增加了3個限制，包括年齡、所得、房屋總價等；此外，若依青安2.0的資料推估，約有近16萬人可受惠。至於排富門檻達200萬，是根據主計總處113年的家庭收支調查報告所設計。

針對3.0方案有增加哪些防弊、認定措施？財政部次長阮清華說，第一，過去申貸人所得沒有限制，這次為了把資源用在最需要用的地方，設定本人的所得不超過200萬。第二，過去購置房價總額沒有上限，這次為了把相關資源用在刀口上，在購屋總價上做限制，台北市3500萬以下、新北市與新竹縣市2500萬以下，其他縣市2000萬以下。

第三，過去年齡沒有限制，可能有80歲都來貸款，雖然非常少，但也有可能發生，這次回歸到政策本質，真正需要幫助的是年輕族群，年齡限縮到50歲以下。

阮清華說明，因為社會型態改變，大家購屋期程都延後、也晚婚，弄太低的話有很多有位成年子女的家庭都無法核貸。且年齡與核貸年數加總不能超過80年，是基於風險管控與還款能力考量。

至於有多少人可受惠？阮清華說，因3.0政策尚未上路，但若用2.0政策資料推估，大概可以用的人數約15、16萬人左右。

針對排富門檻設定到200萬，阮清華指出，是根據主計總處113年的家庭收支調查報告，消費支出每一戶每年約88.87萬、儲蓄約27.65萬。按照理性法則來看，購屋負擔不應超過所得3分之1，所以推算下來，合理的標準應該是174萬多，取整數不能超過200萬。

阮清華說，新青安真正要幫助的對象是相對弱勢的年輕人，所以這次正常核貸最高限度1000萬，若是新婚家庭提高到1200萬，未成年子女家庭提高到1500萬，考慮到鼓勵婚育，也考量育兒家庭的空間需求。貸款都有相當的限制，行庫核貸時不一定會按照最高限制核貸，會看資歷、可負擔風險做評估。

財政部也要求各行庫在核貸時，一定要把要負擔每月還本付息資料試算給當事人看，看過後確認財力能否負擔。財政部會督導行庫，做好貸款管控工作。

行政院發言人李慧芝補充，青安3.0最重要是要減輕婚育家庭居住的負擔，希望幫助青年首購族、自助族能買到需要的房子，也是實現居住正義的目標。

▲財政部次長阮清華出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）