行政執行服務免奔波　花蓮南區及離島設22處視訊據點

▲▼花蓮執行分署今年建構涵蓋花蓮縣南區4鄉鎮、台東縣（含綠島、蘭嶼）共22處視訊據點。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署為提升偏鄉及離島民眾洽辦行政執行業務之便利性，推動遠距視訊便民服務，目前已建構包含花蓮縣南區、台東縣各鄉鎮及綠島、蘭嶼之行政執行視訊服務網絡，民眾只要前往鄰近服務據點，即可透過視訊設備與花蓮分署人員即時連線，洽辦行政執行相關業務，免除長途奔波，真正實現「以網路代替馬路」的便民理念。

花蓮分署指出，該分署轄區橫跨花蓮縣與台東縣，幅員相當遼闊，雖於台灣台東地方檢察署（台東市浙江路310號）1樓設有台東辦公室，但服務量能仍有地域限制。為提升台東地區服務品質，該分署自110年10月起加入財政部南區國稅局台東分局建置之遠距視訊服務計畫，與台東縣各鄉鎮公所、地政事務所、台東縣稅務局等機關合作，民眾只要前往鄰近服務據點，即可透過視訊方式辦理行政執行相關業務，免除往返花蓮或台東辦公室的舟車勞頓，大幅節省交通時間與成本。

分署指出，若再結合自今年7月起所推動「花蓮縣南區行政執行業務視訊便民服務」，將可建構涵蓋花蓮縣南區4鄉鎮、台東縣（含綠島、蘭嶼）共22處視訊據點，打造花東地區完整的行政執行視訊服務網絡，讓偏鄉及離島民眾也能享有即時且便捷的服務。

花蓮分署同步提醒民眾，該分署仍持續辦理「交通專案」，加強執行欠繳牌照稅、交通罰鍰及各類車輛欠費案件，呼籲民眾收到相關通知後儘速處理，免因強制執行造成不便。若對案件內容、欠繳金額、繳款方式等有任何疑問，可善用各地視訊服務據點，即時與承辦人員連線，維護自身權益。

