陳佩琪轟：整了柯文哲賴清德就能連任？　痛恨民進黨因為我愛台灣

▲陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（16日）再度談到對柯文哲案件看法，這些司法人員，「請問您們整了柯文哲，讓他不能再參選， 這樣賴清德就能連任了？還是你們就可以升官」？她直言，柯文哲常說，全家人最痛恨民進黨就屬陳佩琪，為什麼呢？原因跟民進黨一樣啊，「因為我愛台灣啊，愛台灣的人就會痛恨民進黨，愛台灣的人自然希望能早早將民進黨趕下台」。

陳佩琪表示，最近音樂教室殺人案被眾多人討論著，會讓人震撼就是因為高學歷、高社經地位，作法怎麼如此愚蠢呢？殺了這個人，財產或教室經營權肯定也不會落到身上，大家都在問何苦來哉呢？！

陳佩琪表示，先生柯文哲的案子，發動檢察系統來家裡大搜索，然後找不到證據， 就用柯文哲被抓去關後才知道的210萬政治獻金、用這個判貪污圖利罪13年刑期，讓他不能再參選。

陳佩琪質疑，殺了人，財產也不會變成是你的，這些司法人員，「請問您們做這種事的目的是什麼呢？整了柯文哲，讓他不能再參選， 這樣賴清德就能連任了？還是你們就可以升官了」？

陳佩琪批評，民進黨常說他們做什麼都是愛台灣，幹什麼偷雞摸狗的事都是為台灣好，先生柯文哲常對外說，全家人最痛恨民進黨就屬陳佩琪，自己承認是這樣啊。

陳佩琪說，為什麼呢？自己說原因就是跟民進黨一樣啊，「因為我愛台灣啊， 愛台灣的人就會痛恨民進黨，愛台灣的人自然希望能早早將民進黨趕下台」。