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買對提高遊戲勝率！「電競耳機」選購攻略：專家首推這 2 款

▲▼SteelSeries Arctis Nova Pro Omni。（圖／SteelSeries提供）

▲電競耳機可以讓聽音辨位更準確，與隊友溝通清晰不延遲，對於遊戲勝率大有幫助。（圖／SteelSeries提供）

好的電競耳機不只能增加遊戲沉浸感，更可以有效提升勝率！然而，要挑出一款適合的電競耳機，該注意的關鍵可不只有音質。具體該怎麼挑選？《ETtoday 科技雲》本次專題特別邀請 YouTube 頻道《電Jim領域Jim's Tech World》專家 Jim 來替各位玩家解惑。

誰適合購買電競耳機？

先讓我們來釐清電競耳機的定位。相較於一般聽音樂的耳機，電競耳機不會將音質擺在第一位，而是更專注於玩家在遊戲時所需的通訊（麥克風）、舒適度、低延遲（連線），以及客製化音訊（EQ 等化器）等方面。因此在同價位的產品裡，電競耳機的單體規格或許不如普通耳機優異，但卻能提供更清晰的方向感協助玩家「聽聲辨位」，並具備高收音品質的麥克風確保團隊溝通，搭配幾乎零延遲的 2.4GHz 無線連接，更適合渴望勝利或想徹底沉浸於遊戲世界的玩家。

有關於電競耳機的介紹，請參考前一篇專題文章的【合法外掛！「電競耳機」全面解析：決勝關鍵不在音質】

電競耳機先從品牌開始下手

電競耳機最重要的功能之一就是客製化 EQ（等化器）。許多品牌會聯手電競選手打造專屬設定檔，或針對特定遊戲進行最佳化，協助玩家省去繁雜的音效設定過程，快速加入戰場。此外，各品牌之間的調音風格與主打方向也都不盡相同，因此在購買之前，不妨先確認其提供的軟體功能。

舉例來說，賽睿（SteelSeries）提供了超過 200 組熱門遊戲的預設檔，幾乎涵蓋了市面上的主流作品，是最適合懶人玩家的選項；Sony INZONE 與電競戰隊 Fnatic 合作，雷蛇（Razer）則找上 PSG Talon，讓玩家直接獲得心儀電競選手的設定檔；華碩 ROG 近年則強調「哈曼曲線」，不以單一團隊定義最佳音質，而是盡可能貼近多數人偏愛的理想頻率，再搭配 EQ 進行個人化設定，聽感更接近音樂耳機；北美電競品牌 Turtle Beach 則針對腳步聲進行強化，特別適合 FPS 射擊遊戲玩家。

▲▼Razer BlackShark V3 Pro 。（圖／Razer提供）

▲電競耳機都會找電競選手進行測試、調音，甚至提供與職業賽場相同的設定檔，讓粉絲置身於偶像的實戰環境。（圖／Razer提供）

跟著需求、使用習慣選擇對應類型

儘管電競耳機市場的趨勢是無線化，但依舊有許多玩家鍾愛零延遲的有線耳機。加上耳機可初步分為入耳式與耳罩式兩種設計，挑選重點也不盡相同。以下由 Jim 逐一介紹，並說明各款式的選購重點。

有線入耳式：不用擔心延遲且輕巧的選項。要特別注意耳機形狀是否符合自身的耳型，最好能親自試戴，以免長時間使用造成痠痛；此外，建議挑選線材與耳塞可替換的款式，以延長使用壽命。

真無線入耳式：同樣輕巧且不受線材束縛。建議選擇支援 2.4GHz 傳輸的款式，搭配電腦才能達到最低延遲。需根據個人遊玩習慣考量續航力，避免遊戲中途沒電打斷興致，目前許多款式單次續航已能達到 10 至 11 小時。

有線耳罩式：具備比入耳式更舒適且聽感更佳的優勢，但在「耳罩材質」的挑選上需要多下功夫。有些材質透氣但隔音效果差，有些隔音好卻不易清潔、容易沾染汗水。需綜合考量舒適度、隔音效果以及清潔便利性。

無線耳罩式：除了耳罩材質，還需特別注意重量與續航力。耳機不宜過重以免影響舒適度；續航方面，除非電池支援熱插拔可直接替換，否則建議至少要達到 60 小時才算充足。

▲▼Sony INZONE 入耳式電競耳機。（圖／記者黃肇祥攝）

▲入耳式會特別需要重視舒適度，每個人耳型不同，只能實際配戴感受。（圖／記者黃肇祥攝）

專家推薦 Razer BlackShark V3 Pro、SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

面對市場上眾多選項，到底哪幾款值得購買呢？對此 Jim 分享了兩款實測後，他認為最印象深刻的產品。首先來自於雷蛇的BlackShark V3 Pro同樣具有一線電競選手協助調整音質，且各方面規格與功能都十分完整，耳罩還採用了皮＋布的拼接材質，讓配戴既透氣又能保持高水準的隔音效果，在同價位產品極具競爭力；其次則是賽睿 Arctis Nova Pro Omni，屬於全能型旗艦，在麥克風升級之後，各方面表現都十分優異，還是少數支援熱插拔電池的款式，不用等待充電，可以立即換電池重返戰場。

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