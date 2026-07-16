馬斯克78歲超模媽突「點名台灣」宣布驚喜！背景音樂超有台味

▲馬斯克（右）和母親梅耶（左）關係緊密。（翻攝mayemusk IG）

圖文／鏡週刊

世界首富伊隆馬斯克（Elon Musk）的母親、78歲的超模兼營養師梅耶馬斯克（Maye Musk），近日在IG發文點名台灣，宣布好消息，貼文曝光後吸引不少粉絲留言祝賀。

與台灣緣分再加深？ 78歲超模IG親自報喜藏玄機

原來是梅耶的自傳《女人的計畫》（A Woman Makes a Plan）宣布與台灣的出版社續簽出版合約，一口氣再合作6年。她15日在IG發文：「我很高興我的台灣出版社和我們續簽了6年的書籍出版合約。」她標註出版社帳號，感謝雙方持續合作。

她的貼文還搭配Karen Whitlock創作的純音樂〈Taiwan Traditional Music〉當作背景音樂，更添台灣意象。

▲梅耶在IG點名台灣，宣布與台灣的出版社續簽6年出版合約。（翻攝mayemusk IG）

背景音樂超有台灣味 連墓碑銘都想好的「最強辣媽」人生哲學

此外，她也提到，很開心登上《Tatler Taiwan》封面，也看到《ELLE Taiwan》引用書中的名言。其中包括：「一個人的特質可以有很多層面，我寧願墓碑上寫著『她很風趣』，而不是『她很美麗』」、「這世上沒有保證答應這件事，如果你連問都不問，就保證會被拒絕」、「當你越努力，幸運就越容易找上你」等人生哲理。

最後梅耶在貼文寫下：「一生受用的建議：關於冒險、美麗與成功。」還標註：「#78歲真美好」。

▲梅耶（右二）與3名子女合影，左起為女兒托斯卡馬斯克（Tosca Musk）、長子伊隆馬斯克（Elon Musk），以及小兒子金博爾馬斯克（Kimbal Musk）。（翻攝mayemusk IG）

梅耶是加拿大南非裔的美國超模、營養師兼作家，她15歲便踏入模特兒圈，歷經家暴、離婚、獨力扶養3名子女等人生低谷，仍持續發展事業。60多歲後她迎來事業高峰，成為高齡時尚代表人物。她擁有營養學碩士學位，從事營養諮詢逾40年，在2019年出版《女人的計畫》，分享在家庭、事業與人生中的經驗，鼓勵女性勇於規劃人生、追求自我，作品已翻譯成多國語言。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

馬斯克孩子媽拒簽12億保密協議！「4.7億豪宅＋每月316萬生活費」全不要 寧可住小套房

22歲跨性別女兒穿「黑流蘇內衣」拍廣告！ 馬斯克認了：我因為他投身政治

「捐到金庫清空為止！」貝佐斯前妻5年豪捐8352億 馬斯克卻批：讓世界更糟