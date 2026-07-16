曝原要集結小草做偏鄉醫療服務　陳佩琪：1場抄家大搜索都成泡影了

▲陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前表示，知道民眾黨有鼓勵她去選舉的聲音，不過實在無力承擔，但黨公職候選人若有需她幫忙站台助選的，一定義不容辭。而陳佩琪今（16日）透露，最近在跟幾位民眾黨候選人敲定客廳會醫療短講時間，而其實本來自己在退休前，就預計以民眾黨資源並集結小草志工規劃做些偏鄉的醫療服務工作，但一場2024年8月30日的抄家大搜索，這些都成夢幻泡影了。

陳佩琪表示，最近在跟幾位民眾黨議員提名候選人敲定客廳會的醫療短講時間，時段是最難喬的，至於內容，對自己來說不是問題，年長者多，就講慢性病和預防保健，年輕父母多，就講幼兒感染和兒童發展篩檢，心底就把它當個大型門診的場合就行了，按對象隨機應變來講。

陳佩琪透露，其實本來自己在退休前， 就預計以民眾黨的資源並集結一些小草志工、在退休後規劃做些偏鄉的醫療服務工作。

陳佩琪指出，大家別以為台灣健保納保率將近百分百了，還有需要去做偏鄉醫療服務嗎？其實很多這方面的前輩都跟自己說，納保率和真正能得到醫療資源是兩回事，叫她親身去看看就知道了。

陳佩琪指出，2024年9月27日退休前，就有同事要去做偏鄉醫療服務，也安排了自己一起去見習，同事說要聯絡、準備的事項太多了，要自己親身去看、才學得起來。

陳佩琪說，但一場2024年8月30日的抄家大搜索，這些都成夢幻泡影了， 現在回想那段日子，自己都無法意識那段時間到底是怎麼熬過來的，真的是不堪回首來時路。