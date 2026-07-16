離譜！花蓮萬榮公所人員上班酒駕撞飛兩童釀重傷　拒酒測警竟直接放人

▲電輔車遭撞零件散落一地，2名學生受重傷送醫急救。（圖／鳳林警分局提供）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮萬榮鄉明利村2名鄉運會選手學童，14日中午騎電輔車要去花蓮市練習，遭一輛廂型車撞成重傷，2名男童重傷送醫，目前都還在加護病房觀察。離譜的是，駕駛陳男是萬榮鄉公所人員，自承有飲酒卻拒絕酒測，在場員警也認為「看不出有喝酒」就縱放陳男回家，9個小時後才抽血補檢，已驗無酒精反應。男童家屬不滿批評，萬里溪堰塞湖黃色警戒期間，公所人員竟然可以在外喝酒後酒駕上班，把兩名小朋友撞到昏迷不醒。

這起車禍發生14日中午近1點，11歲彭姓男童是鄉運跑步代表隊選手，當天與12歲、即將升國一的楊姓男童，騎電動輔助自行車正要去花蓮市明利國小練習，不料卻在萬榮鄉明利村花45鄉道上發生嚴重車禍，2名學童被撞電輔車體零件散落一地，車子幾乎全毀，救護車到場把傷者固定後抬上擔架送醫。兩名男童重創倒地，分別有內出血、肋骨斷8根、腸胃破裂等嚴重傷勢，仍在加護病房觀察。

警方到場要求陳姓駕駛接受酒測時，竟遭陳拒絕，警方就放人回家，陳姓駕駛經查出具有萬榮鄉公所約僱人員身分，加上萬榮鄉目前還在堰塞湖黃色警戒，彭姓男童擔任里長的外公陳長旭質疑，「他為什麼要拒絕酒測？希望鄉公所查清楚查，陳性駕駛當時是不是在上班、有沒有涉及違規，必須釐清責任」。

員警現場查詢發現，駕駛是萬榮鄉公所約僱人員。學童家屬質疑，現在公所約僱人員都背景雄厚，上班時間竟然還喝酒，甚至酒駕開車撞人，希望鄉公所追究責任。

轄區鳳林警分局15日中午表示，警員第一時間的處理作為與規定不符，確有疏失，已立即調整職務，並追究相關主管幹部考核監督責任。

萬榮鄉公所昨也發聲明，有關昨日14日中午發生交通事故，造成本鄉兩名國小學童嚴重受傷，本所深感悲痛與遺憾，並向受傷學童及家屬致上最深的歉意與關懷，誠摯祈願兩位孩子早日脫離險境、平安康復。

聲明指出，孩子是每一個家庭最珍貴的寶貝，也是部落共同守護的希望。面對此次事故，本所理解家屬此刻的悲痛與煎熬，也理解社會各界及媒體對本案的高度關切，將以最誠懇、最負責任的態度面對本案，持續關懷受傷學童及家屬，並全力配合警方及司法機關後續調查。

鄉公所表示，事故發生後，本所同仁即持續掌握傷者就醫情形及事故相關資訊，並持續關心傷者狀況與後續發展，直至深夜仍持續掌握最新情形。本所接獲訊息後，由機要秘書第一時間趕赴現場，並陪同受傷學童前往臺北榮民總醫院鳳林分院就醫。傷者後續轉送佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院接受治療。

聲明指出，涉案人員為本所短期約用人員，聘用期間自115年5月底至115年11月底。事故發生時間約為昨日中午12時至13時間，屬員工中午休息時間，並非執行公務期間；相關事故原因及法律責任，仍由警方及司法機關依法調查釐清。對於涉案人員拒絕酒測之行為，本所予以最嚴厲譴責。任何酒後駕車、拒絕酒測等危害他人生命安全之違法行為，本所絕不護短，並支持警方及司法機關依法究辦。

公所強調，本所已依法啟動相關行政程序，並將於今日上午10時30分儘速召開約用人員考核會議，啟動相關考核程序，依相關規定從嚴議處。另，該員已主動電話聯繫本所表達協議離職意願，本所將依法辦理後續相關行政程序。

聲明指出，本所將全面檢討內部管理制度及同仁教育訓練措施，持續精進本所全體同仁交通安全、酒駕防制及其他可能危害自身或他人生命、身體安全等相關法令教育，提升法治觀念與公共安全意識，落實風險預防及責任意識，持續精進公共服務品質，維護公共服務紀律，避免類似事件再次發生。

萬榮鄉公所表示，本所再次向受傷學童及家屬致上最深的歉意，並感謝媒體朋友及社會各界對本案的關心與監督。本所將持續秉持公開、誠懇、負責任的態度面對本案後續處理，也懇請社會各界共同為兩位孩子祈福。願傷者早日康復，平安度過難關。