好市多外送消費冠軍「一年買237次、刷63萬」　每單都有烤雞

▲Uber Eats與好市多合作滿周年公開多樣新數據。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

Uber Eats合作好市多滿周年，今日公開最新數據。高雄大順店一名用戶一年下單237次，累計消費63萬元，創下最高消費紀錄，而且每單都有烤雞。另外，平台售出最高單價品項為ASUS AI筆電，冷凍蝦仁則奪下冷凍食品外送寶座第一名。

Uber Eats數據顯示，好市多上架一年來帶動活躍用戶成長35%，全年下單高峰以中秋節居冠、跨年次之，反映家庭聚會與節慶備貨是量販外送的重要補給時間。

業者透露，來自高雄大順店服務範圍內的一名好市多與Uber One雙會員用戶，整年下單237次共消費63萬元，成為最高消費紀錄王，且每單都少不了美式大烤雞或烤雞大腿。

另外，透過平台售出的最高單價商品為中和店「ASUS Vivobook 18 AI 筆電」，嘉義店則是全台唯一出現「全脂鮮乳」銷量超越「美式大烤雞」。季節商品部分，「空運泰國金枕頭榴槤」上架至6月銷量已成長30倍，冰品以「哈根達斯冰淇淋」賣最好，近半年銷售比前半年成長15%。

Uber Eats指出，好市多外送熱門類別以生鮮及熟食居冠，其次為乾貨食品與飲料、冷凍食品，過去一年「冷凍蝦仁」為冷凍食品外送銷售第一，再來依序是冷凍鮭魚、金目鱸魚排、豬梅花火鍋片、綜合莓果。

為慶祝雙方合作周年，Uber Eats上的好市多商家推出優惠，包括好市多生鮮雜貨首購用戶下單滿1099元現折150元、一般用戶輸入「歡慶樂週年」下單滿3488元打88折，單筆最高折抵500元，兩大優惠同享0元外送費與服務費；另於指定專區訂購品項滿1688元再折180元。

▲foodpanda數據顯示今年6月手搖飲銷量成長4成。（圖／foodpanda提供）

foodpanda近日也公開夏日新數據，手搖飲6月銷量較去年成長4成以上，周四上午11時至下午1時的飲品訂單佔比最高。業者分析，歷經周一至周三的工作消耗，周四往往是上班族體力與理智接近臨界點，因此等不到下午茶時間，一早就得來杯飲料物理降溫。

配料部分，業者表示除珍珠外，茶凍、粉粿、蘆薈與愛玉也是夏日加料榜單上的熱門選擇。

冰品熱銷榜的部分，前4名依序為義美紅豆牛奶冰棒5入、義美紅豆粉粿牛奶冰棒5入、小美香草冰淇淋10入，以及阿奇儂香草朱古力雪糕5入。

業者推出多項消暑優惠，即日起至19日輸入「爽爽送」享美食指定餐廳75折，包括下單滿260元最高現折70元、滿320元最高現折80元、滿400元最高現折100元，兌完為止。生鮮雜貨也有限定優惠碼如下：

1. 即日起至7月31日指定用戶輸入「十足新鮮」享統一超商、全家便利商店下單滿299元打88折，最高現折50元，每人限用2次；大全聯下單滿849元打88折，最高現折120元，每人限用1次。兌完為止。

2. 即日起至7月31日指定用戶於指定時段下單全家便利商店限定商品，享銅板價19元起，優惠商品每筆訂單限購1組，部分門市不適用，售完為止。

3. 7月指定周末（18-19日、25-26日）輸入「週末買全聯」享生鮮雜貨全聯福利中心下單滿999元打9折，最高現折100元，每人限用2次，兌完為止。