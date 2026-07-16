去日本沒沙灘玩？2100年恐逾6成消失　「茨城黃金海岸」今夏關閉

▲ 大竹海岸鉾田海水浴場今夏暫停開放。（圖／翻攝自鉾田市觀光物產協會官方IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本沙灘正以驚人速度消失，曾被稱為「茨城黃金海岸」的茨城縣大竹海岸鉾田海水浴場今年夏季宣告停止開放，入口處插滿「禁止進入」的告示牌，背後原因並非遊客減少，而是海浪長年侵蝕導致沙灘嚴重流失，連昔日埋在砂中的護岸混凝土消波塊都已裸露，使得戲水不再安全。附近居民感嘆，這片沙灘過去寬廣到可以打棒球，如今幾乎面目全非。

日媒《每日新聞》報導，茨城縣政府及其他資料顯示，海岸侵蝕問題早在1970至1980年代便已浮現，因建設水壩與港口阻斷河川輸砂，加上當時大量採取天然砂用於混凝土建材，使得沙源嚴重缺乏。

深受衝浪愛好者歡迎的神奈川縣茅崎海岸、名列日本最長海灘之一的千葉縣九十九里濱也面臨流失困境，其中茅崎海岸更在2019年颱風來襲時釀成鄰近道路坍塌。

50年縮水逾3成 沙灘總面積僅剩6成

東北大學海岸工程教授有働惠子等人的研究指出，日本全國沙灘平均寬度已從1950年的約63公尺縮減至1990年的約43公尺，總面積僅剩6成，但這恐怕只是開端。

研究團隊推估，即便全球升溫幅度控制在工業革命前的2°C以內，到了2100年，日本仍可能有逾6成的沙灘從地圖上消失。根據潮位觀測數據推算，與1990年相比，到2025年的沙灘消失比例可能已達10至30%。

專家示警：天然消波功能瓦解 保護措施刻不容緩

有働惠子強調，日本多數海岸坡度平緩，海平面哪怕只上升數十公分，衝擊便可能遠超出預期。茨城大學教授橫木裕宗也說明，沙灘具有吸收波浪能量、減輕淹水災害的「天然消波」功能。

專家呼籲，面對資源有限的現實，政府必須依各地特性與政策效益，評估應優先在哪些沙灘推動何種保護措施。