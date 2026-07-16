全聯最大店「超過600坪」落腳台中　開幕優惠雞蛋每盒10元

▲全聯最大複合店落腳台中，一樓賣場逾600坪，在7月18日開幕。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯新開全台最大複合店，位於台中市東區的「全聯進德店」將於7月18日上午8點正式營運，1樓賣場超過600坪，當天祭出「開幕排隊價」，10入雞蛋「每盒只要10元」在上午9點限量100名可搶購，還有開幕排隊禮、全支付單筆滿1000元送100元全聯禮券等優惠。

「全聯進德店」位於台中市東區進德路200號，規劃地上4層，1樓為超過600坪的全聯賣場，除了販售生鮮、乾貨、生活用品外，也設有「全電器」、「全酒窖」特色專區，並引進三井3C、震旦通訊等品牌，打造一站式生活購物空間。2樓規劃餐飲服務，3樓將引進健身工廠，相關品牌及營運資訊將依規劃陸續公布。

全聯表示，目前全台共有4間500坪以上的全聯複合店，其中「進德店」規模最大，營業時間為上午8點至晚間11點。門市鄰近台中車站、建國市場及LaLaport，周邊涵蓋住宅、商辦及學區，可望提供更完整的採買與生活服務。

▲全聯最大複合店落腳台中，「全聯進德店」7月18日營運。（圖／業者提供）

為歡慶開幕，7月18日推出多項限定優惠，上午9點祭出首波「開幕排隊價」，10入雞蛋每盒10元（限量100名，售完為止）；上午11點再推第二波「開幕排隊禮」，凡出示台中進德店當日不限金額發票1張，即可免費兌換指定刮鬍刀1份（限量60名，送完為止）。

此外，開幕當天還有多項生鮮限時促銷、品牌滿額贈活動，使用全支付單筆消費滿1000元，即可獲贈100元全聯禮券1張（限量2000張，活動詳情依店內公告為主）。

同步進駐的震旦通訊、三井3C，也將於7月18日至7月19日舉辦聯合開幕慶，7月18日當天單筆消費滿5000元，即可獲贈500元全聯禮券（限量30名，活動詳情依店內公告為主）。

★好市多

好市多高雄亞灣店已於7月3日開幕，位於高雄市前鎮區智科路35號，為全台規模最大、停車位最多的好市多門市，總樓地板面積達1.4萬坪，規劃地上4層，設有1010個汽車位、400個機車位，提供更寬敞的購物空間。

開幕期間除引進太空艙、重機、三星65吋電視等話題商品外，賣場走道也比舊店更加寬敞舒適。門市坐落亞洲新灣區，鄰近商圈與交通便利，可望成為高雄最新採買據點。

此外，好市多高雄亞灣店同步祭出開幕優惠，即日起至8月30日，新辦黑鑽會員或一般會員，可獲1000元好市多商品券及限定購物袋；於亞灣店消費還可兌換黑鑽專屬保冷袋。另申辦會員費自動扣繳，可折抵200元，搭配指定聯名卡還可享新戶首刷禮500元回饋。