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「再一次的奇蹟！」　體育大叔：看阿根廷比賽不能上廁所

▲阿根廷球迷情緒激動。（圖／達志影像／美聯社） 

▲體育大叔說，觀看阿根廷的比賽「永遠不能上廁所」。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／曾筠淇報導

美加墨世界盃4強「英阿大戰」上，原本阿根廷落後，但最終卻逆轉戰局，挺進決賽。臉書粉專「體育大叔」就發文指出，觀看阿根廷的比賽「永遠不能上廁所」，因為不論情勢看似多麼不利，他們總能在最後關頭反撲，在對決英格蘭的比賽中，又是如此。

英阿大戰張力拉滿

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「再一次的奇蹟！」臉書粉專「體育大叔」發文表示，阿根廷、英格蘭累積了超過60年的恩怨，每次交手都張力十足。一開賽，雙方球員頻頻肢體衝撞，雖然英格蘭在第55分鐘率先破門，但阿根廷隨後展開反撲，並在第85分鐘，由梅西傳給恩佐·費南德斯，踢進世界波，將比分追平。

阿根廷7分鐘逆轉戰局

體育大叔指出，進入補時階段，梅西送出最致命的一腳傳球，勞塔羅·馬丁尼茲在門前頭槌破網，短短7分鐘內以2比1逆轉。回顧阿根廷今年世界盃的賽事，不論是對上維德角、埃及或瑞士，幾乎場場「驚濤駭浪」，但每一次站到最後的都是阿根廷。

體育大叔最後說，英格蘭自1966年奪冠後，便一直在等待「足球回家」，儘管每一代球員都被寄予厚望，球迷也始終相信今年會有所不同，但最後卻總是差了那麼一步。今年的足球依然沒有回到英格蘭，而是跟隨著梅西的腳步，一同走進了世界盃決賽的舞台。

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