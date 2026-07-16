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第一份工作該看薪水還是發展？主管「一句話點醒他」網友也點頭

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／記者林信男攝）

▲一名網友分享求職歷程，因主管一句話重新思考第一份工作的意義。（示意圖／資料照，記者林信男攝）

記者萬玟伶／綜合報導

畢業後踏入職場，第一份工作到底該怎麼選？近日一名網友分享，原本求職時將重心放在行銷，也投遞不少PM職缺，但一路碰壁後，開始面試業務工作。一名主管在面試時的一番話，讓他重新思考第一份工作的真正價值，也好奇發問，「第一份工作到底該看什麼？」貼文曝光後，引發許多過來人分享經驗。

原PO在Dcard發文表示，最近開始找第一份工作，卻越找越迷惘，認為自己「商科畢業好像什麼都可以做，又好像什麼都做不了」。一開始他將重心放在行銷，不過面試後發現起薪不高，工作內容卻包山包海，主管還常說這份工作「可以學很多、接觸不同領域」，讓他忍不住懷疑，「所謂的『學很多』，到底是真的能累積能力？還是只是因為什麼事情都要你做？」

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之後他也陸續投遞PM職缺，但不是沒有下文，就是面試後收到婉拒。直到開始接觸業務工作，一名房仲主管的一句話，讓他印象特別深刻，「第一份工作最重要的，不是你現在會多少，而是公司有沒有能力把你帶起來。」

原PO坦言，回家後一路思考，認為第一份工作重要的不一定是薪水，而是有沒有人願意教、能不能累積未來賺高薪的能力，「畢竟我也沒有工作經驗，起薪本來就不可能太高，而是怕自己找了一份工作做下去，幾年後回頭才發現自己根本沒學到什麼，也沒有讓自己變得更有價值，換工作還得重新開始。」

他也感嘆，現在越來越覺得，第一份工作不單單只是選薪水，而是在選幾年後的自己會變成什麼樣的人、過什麼樣的生活，因此忍不住詢問大家，「第一份工作到底該看什麼？是薪水、公司制度、能不能學到東西？還是未來的發展性？」

多數人認同：主管、制度比什麼都重要
貼文曝光後，不少網友都認同原PO的想法，認為第一份工作的關鍵，在於是否有人願意帶領、公司有沒有完善制度。

「我覺得主管很重要，會不會帶、願不願意教，都會決定你職場上成長的速度」、「有人帶差很多，另外也要找薪水有成長性的。」也有人認為，「第一份工作滿重要的，它會影響你以後怎麼看職場，遇到好主管、好同事的話，會覺得工作再累都還有人可以一起撐。如果一開始就遇到很差的環境，會很難再相信職場是善待人的，之後每次找工作都會怕。」

另外也有網友指出，「發展性好很重要，對於未來會有影響」、「制度跟發展性很重要，會影響在這個行業能否做長久」，認為第一份工作的學習環境與未來發展，往往比眼前的薪資更值得重視。

另一派認為：薪水、職稱同樣不能忽略
不過，也有網友跳出來提醒，薪資仍是不能忽略的重要條件，「錢很重要的原因是，第一份工作會決定未來工作的薪水」、「我反而覺得薪水也很重要，太低＋工作累的話會做得很痛苦。」還有網友表示，「拿到錢跟title，其他的苦一點就算了，錢決定你下一份工作的地板，title決定能向上爬到多高。」也有人簡單總結，「去薪水高又有成長性的地方就對了。」

過來人分享：沒有完美答案　職涯要慢慢走出來
也有不少過來人分享自身經驗，認為每個人的職涯歷程不同，沒有標準答案。一名網友透露，自己剛出社會時第一份工作是外商，雖然外表光鮮亮麗，但實際上「壓力爆大、主管老闆PUA、流動率很高」，待不到三個月便離職，後來從業務意外轉行做行銷，因此建議原PO「不要去想著第一份要完美」，因為根本「不可能！」

他也鼓勵，「人生變數太大了，你不會知道未來的你，即將走向什麼路，你還年輕，年輕就是本錢，興趣就去試，你就知道自己討厭什麼、擅長什麼、適合什麼，職涯是你慢慢走出來的，沒人能給你正確答案。」另也有網友點出其他人沒想到的重點，「第一份工作最好要待滿一年，之後履歷才比較好看。」

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