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一圖看「青安3.0」8月上路　利息1.775%起、婚育家庭最高貸1500萬

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲政府積極協助青年首購族解決買房問題。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（16日）通過財政部所提的「青年安心成家購屋優惠貸款」（即青安貸款3.0），借款人條件為49歲以下、年所得200萬以下，年齡、核貸年數加總不得超過80歲；總額原則1000萬，但新婚家庭最高可到1200萬、育有未成年子女家庭最高1500萬；利息補貼部分，設定3+3年補貼模式，青安貸款戶享有3年優惠後利率1.775％的利息補貼，期滿後逐年回復原貸款利率。此方案自今年8月1日起實施。

行政院長卓榮泰說，隨著青安2.0即將在本月底屆滿，並為配合「台灣人口對策新戰略」，擴大支持婚育家庭購屋，財政部汲取青安1.0與2.0的經驗，將於8月1日起實施青安3.0政策，並以「減輕負擔」、「快樂婚育」、「精準對象」、「完善機制」四大面向推動。

財政部指出，青安貸款由公股銀行以自有資金辦理，自99年12月1日推動，至115年6月底止，協助無自有住宅家庭逾51萬戶；其中，青安2.0核貸17萬餘戶，民眾申辦踴躍，成效良好。為持續協助民眾購屋自住，青安3.0依照院長指示，以青年居住正義為考量，設定更周延條件及監管方式，並增加對婚育家庭支持。

▲▼青安2.0與青安3.0比較圖。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

▲青安2.0與青安3.0比較圖。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

青安3.0精進重點如下：

一、新增年齡、所得及房屋總價之資格條件

（一）借款人申貸時未滿50歲，且申貸年齡加計核貸年限，合計不得逾80年。

（二）借款人本人年所得總額不得逾新臺幣（下同）200萬元。

（三）借款人購買住宅鑑價或買賣總價均不逾規定額度，台北市為3500萬元、新北市及新竹縣（市）為2500萬元、其他縣（市）為2000萬元。

二、提高婚育家庭貸款額度：申請日前2年內完成結婚登記家庭（下稱新婚家庭），貸款額度最高1200萬元；育有未成年子女家庭額度最高1500萬元。

三、利息補貼續辦

（一）為持續減輕無自有住宅家庭初期購屋負擔，所有貸戶均享有滿3年利息補貼2碼，包括政府（內政部住宅基金）補貼1.5碼及公股銀行減收半碼，滿3年之次日起每年補貼減少半碼，補貼期滿後回復原貸款利率，以降低利息回歸市場機制之衝擊。

根據財政部估算，一般青安貸款1000萬、婚育家庭1200萬元、育兒家庭1500萬元貸款額度，補貼6年節省之利息支出分別為22萬5000元、27萬元、33萬7500元。

（二）112年7月31日以前撥貸案件，自112年8月1日起算利息補貼已滿3年，爰自115年8月1日起每年補貼減少半碼，以一段式機動利率計息方式為例，自115年8月1日起補貼後之利率將自1.775%調整為1.9%；112年8月1日起撥貸案件（即青安2.0及青安3.0），自撥貸日起算利息補貼期間。

四、限貸一次及違規查核：維持限貸一次防杜短期投機行為，貸款人自住切結，並持續跨部會資料勾稽查核未符自住用途，追回溢領之補貼利息，確保政府資源合理運用。

▲▼「青安3.0」併計減碼優惠及利息補貼後，各項計息方式利率。（圖／財政部提供）

▲「青安3.0」併計減碼優惠及利息補貼後，各項計息方式利率。（圖／財政部提供）

▲▼財政部次長阮清華出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲財政部次長阮清華。（圖／記者陳家祥攝）

財政部說明，青安3.0申辦期間自115年8月1日至118年7月31日止，借款人於115年7月31日前申辦青安2.0尚未撥款者，如果符合婚育家庭資格（本人結婚、或本人或配偶孕有胎兒），得提供證明文件，向公股銀行撤案重新申請青安3.0方案，惟經選擇後不得變更。

財政部強調，青安貸款係健全房市政策之一環，支持無自有住宅民眾購屋自住安居，與內政部租金補貼及社會住宅等措施相輔相成，並配合人口對策新戰略支持婚育家庭。財政部將督導公股銀行積極辦理，協助民眾購屋自住安居成家，減輕民眾購屋負擔，落實居住正義。

▼「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」報告懶人包。（圖／財政部提供）

▲▼「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」報告懶人包。（圖／財政部提供）

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行政院財政部青安貸款買房利率補貼

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