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高雄5歲童公園玩耍被灌保力達！臉耳通紅送醫　5無聊阿北幹的

▲▼岡山保力達 。（圖／民眾提供）

▲一名5歲男同到岡山和平公園遊玩，疑似遭陌生人餵食保力達含酒精飲料，讓家長氣炸 。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名家長在網路發文指控，年幼孩子昨（15日）傍晚在岡山區和平公園遊玩時，竟遭陌生男子疑似灌餵含有酒精的保力達飲料，家長察覺異狀後立即上前制止，對方隨即逃離現場，幼童送醫檢查後，血液檢驗竟呈現酒精反應，讓家長十分氣憤，警方已介入調查。

這名家長是在臉書社團發文指出，他與5歲兒子15日下午5點多，在和平公園（大德一路側）廣場的石椅長凳，有4～5個群聚老人誘騙兒子喝下維士比，阿嬤衝到現場時，發現孫子正被餵第二杯，立刻大聲制止。

阿嬤趕緊打電話叫凵兒趕到現場，結果幾個阿北全都跑了，只剩2個老人打圓場，說是「小孩自己搶來喝」、「有加水稀釋啦」幫忙辯解，由於小孩臉部和耳朵紅的誇張，只好趕快帶去急診，經過抽血、吊點滴代謝，抽血報告醫生確認含有酒精，還好沒事，也提醒其他家長注意。

岡山警分局表示，家防官昨晚10時許執行網路巡邏時，發現臉書社團有民眾發文指出，其幼子昨日下午5時許在岡山區大德一路和平公園遊玩時，疑似遭陌生人餵飲酒精性飲料。家長發現後立即制止，對方趁亂逃離，幼童則被送往醫院檢查，經抽血檢驗後確認有酒精反應。

警方獲報後相當重視，於昨晚11時30分完成兒少保護通報，並主動聯繫家屬了解案情。家屬表示，預計今天（16日）前往派出所製作筆錄，提供事發經過及相關細節，協助警方釐清案情。

警方指出，待完成家屬說明後，將立即調閱和平公園及周邊道路監視器畫面，全力追查涉案男子身分及行蹤，若查證屬實，將依《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定，函請高雄市社會局依法裁處，絕不寬貸。

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