王滬寧見「金正恩心腹」　討論加強黨際交流、經濟合作

▲朝鮮勞動黨書記趙甬元（右）會晤中國政協主席王滬寧（圖／翻攝朝中社）

記者陳冠宇／綜合報導

由中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧率領的黨政代表團於15至17日對北韓進行正式訪問。王滬寧昨（15）日於平壤議事堂與朝鮮勞動黨書記趙甬元舉行會談，雙方討論加強兩黨兩國的黨際交流、深化經濟文化等各領域合作。趙甬元被視為北韓領導人金正恩最核心的心腹與政治親信之一。

為了紀念「中朝友好合作互助條約」簽訂65週年，應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮政府邀請，王滬寧率領的中國黨政代表團對北韓進行正式友好訪問。韓聯社引述分析指出，中國代表團此訪在朝鮮內閣總理朴泰成率團剛結束訪中回國後成行，意在對外釋放雙方深化傳統友好關係和戰略溝通的信號。

朝中社報導，趙甬元與王滬寧舉行會談時表示，劇變的當前國際政治形勢要求兩國本著朝中友好合作互助條約精神，為勝利推動共同的社會主義事業進一步加強戰鬥團結和支持聲援，不斷深化發展友好合作關係。

趙甬元稱，在金正恩和習近平的直接關心和領導下，朝中友好關係正在迎來自己發展的新活躍期。他表明了要密切兩黨、兩國戰略溝通和戰術協作，全方位擴大發展雙邊關係的立場。

▲王滬寧15日抵達平壤（圖／翻攝朝中社）

王滬寧強調，隆重紀念條約簽訂65周年是兩黨、兩國最高領導人的重要共識。他說，中國黨和政府願把掀開中朝傳統友誼美好篇章並注入強大動力的兩黨兩國最高領導人在歷史性平壤會晤達成的重要協議當做根本遵循，推動中朝關係邁上更高階段。

報導指出，會談中，雙方就加強中朝兩黨兩國的黨際交流，深化經濟文化等各領域合作，增進兩國人民福祉的問題進行了討論。中共中聯部部長劉海星、大陸外交部黨委書記齊玉、大陸退役軍人事務部部長裴金佳、大陸駐北韓大使王亞軍參加會談。

同日，王滬寧一行前往中朝友誼塔敬獻花籃並參觀，花籃緞帶上寫有「中國人民志願軍烈士永垂不朽」字樣，王滬寧在留言簿上寫道：「繼承先烈意志，弘揚傳統友誼。」

▼王滬寧參謁中朝友誼塔（圖／翻攝朝中社）