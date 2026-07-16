相約去拜拜「整車都在吸毒」　台中男勒戒完再犯下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）曾因施用毒品案件，被法院裁定送觀察、勒戒，沒想到釋放不到半年，他又被抓包尿液檢驗呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應。雖然小豪辯稱是與朋友相約去拜拜的路上，整車人都在吸毒，他沒有施用仍受到影響，但台中地院法官仍依犯施用第二級毒品罪，判處他有期徒刑3個月。

▲小豪聲稱自己沒有直接施用毒品，但車上朋友一直都在吸毒。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪過去因施用毒品案件，被法院裁定送觀察、勒戒，直到確認沒有繼續吸毒的傾向，才在2025年5月執行完畢獲得釋放；然而，釋放不到半年，他就在同年10月被警方查獲疑似施用第二級毒品甲基安非他命，後續警方安排尿液檢驗，結果呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應。

小豪到案後矢口否認吸毒，他辯稱，採尿前2天他和朋友相約開車去南投拜拜，朋友在車上一直施用安非他命，他沒有直接施用，但他們整天都待在車上，這才受到影響。

不過，檢方認為，小豪的尿液檢體經檢驗，確實呈現第二級毒品安非他命、甲基安非他命陽性反應，而且濃度分別為1632ng/ml、5898ng/ml，可見他在採尿前96小時內，的確有施用第二級毒品甲基安非他命，訊後仍依法將他起訴。

台中地院法官認為，小豪先前因案經送觀察、勒戒，獲釋後仍不知警惕，3年內再犯本案，可見他未徹底戒除惡習、遠離毒害，最終依犯施用第二級毒品罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。