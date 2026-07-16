Taiwan PASS推2人同行1人免費　「限量140組」明起開賣

▲交通部觀光署推出「Taiwan PASS台鐵版2人同行1人免費」限定優惠。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

2026台北國際夏季旅展期間（7月17日至20日）將至，交通部觀光署推出「Taiwan PASS台鐵版2人同行1人免費」限定優惠，原價2張5,000元，旅展優惠價2,500元，限量140組，明天起於Klook及雄獅旅遊開賣。

觀光署表示，近年國內旅遊型態逐漸朝自由行與深度旅遊發展，越來越多旅客選擇搭乘大眾運輸探索台灣，今年搭配台北國際夏季旅展，推出「Taiwan PASS台鐵版2人同行1人免費」限定優惠活動，相當於5折優惠，希望鼓勵民眾與親友結伴出遊，不僅可一次省下2,500元，也能透過大眾運輸深入走訪各地景點。

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觀光署說明，Taiwan PASS台鐵版包含台鐵3日周遊券、都會捷運及景區接駁等交通服務，旅客可依照行程自由搭配，無論是搭乘火車展開花東慢旅行、前往阿里山感受森林風光，或利用都會捷運探索城市美食，再銜接景區接駁深入熱門景點，都能透過一張套票串聯鐵道、捷運及景區交通。

▲交通部觀光署推出「Taiwan PASS台鐵版2人同行1人免費」限定優惠。（圖／觀光署提供）

【Taiwan PASS台鐵版 優惠資訊】

･優惠期間：2026年7月17日（星期五）至7月20日（星期一）。

･優惠內容：Taiwan PASS台鐵版2人同行1人免費（原價2張5,000元，旅展優惠價2,500元）。

･優惠數量：限量140組，售完為止。

･購買通路：Klook（https://s.fits.tw/s/vW3agr）、雄獅旅遊（https://s.fits.tw/s/zY6dzj）