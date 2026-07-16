台東縣府攜手地檢署反賄選大遊行　號召全民拒賄選守護民主價值

▲各機關代表共同響應反賄選宣導，透過跨機關合作及車隊遊行，展現政府查賄制暴、維護公平選舉的決心。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

115年地方公職人員選舉將於11月28日舉行投票，為深化全民反賄選意識，鼓勵民眾勇於檢舉賄選及各類妨害選舉不法行為，台東縣政府與台灣台東地方檢察署於日前共同舉辦「守護台東．拒絕賄選」反賄選車隊大遊行，結合縣內各公部門力量，以公務車隊巡迴市區宣導，號召全民共同捍衛公平選舉與民主價值。

此次活動由台東縣政府政風處及台灣台東地方檢察署共同主辦，並邀集行政執行署花蓮分署、農業部林業及自然保育署台東分署、經濟部水利署第八河川分署、台灣自來水公司第十區管理處、台東縣稅務局、台東郵局、台灣電力公司台東區營業處、台東監理站、財政部南區國稅局台東分局、勞動部勞工保險局台東辦事處及台東縣榮譽觀護人協進會等單位共同參與，以實際行動展現政府查賄制暴、維護乾淨選風的決心。

台灣台東地方檢察署檢察長蕭方舟致詞表示，感謝各機關共同投入反賄選宣導工作，透過跨機關合作，讓反賄選理念更加普及，攜手打造乾淨、公平的選舉環境。台灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長洪培根也指出，查察賄選及各類妨害選舉案件，不僅是檢、警、調、廉及移民等機關的重要職責，更需要全民共同參與，除堅決拒絕賄選外，也應勇於檢舉不法，攜手守護民主制度。

代表台東縣政府出席的參議曹劍秋表示，選舉是民主政治的重要基石，維護公平、公正的選舉環境，需要政府與全民共同努力。期盼透過反賄選車隊巡迴宣導，將「拒絕賄選、勇於檢舉」的理念傳遞至台東每個角落，深化民眾法治觀念，共同守護民主價值。

活動在鳴放竹炮後正式展開，由警察局大型重機及巡邏車擔任前導，率領集結工程車、勘查車、測量車、郵務車、動物救傷車、救險車及消防車等多款公務車輛，浩浩蕩蕩巡行臺東市區主要道路，沿途吸引不少民眾駐足關注，宣導效果十足。

台東縣政府表示，除本次車隊大遊行外，各參與機關後續也將持續於公務車輛張貼反賄選宣導磁貼及海報，配合平日執行公務深入偏鄉及各社區，持續向民眾宣導反賄選觀念，期盼以貼近生活的方式，深化全民反賄意識，共同營造公平、公正、乾淨的選舉環境。