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坦言藍白推6公投造成選務極大困難　游盈隆：若4案恐開票到半夜3點

▲▼立法院內政委員會邀請警政署署長張榮興就「115年11月28日地方公職人員選舉選務維安勤務工作規劃」進行專題報告，並備質詢，及邀請中央選舉委員會主任委員游盈隆「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲中選會主委游盈隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

年底九合一選舉，在野黨已提出6個公投案，也讓外界擔憂是否會再次發生2018年地方大選合併10個公投案的選務亂象。民進黨立委李坤城今（16日）質詢時也關切此議題，會不會開到12點後？中選會主委游盈隆坦言，勢必造成選務極大困難，以2022年九合一大選搭配1個修憲公投案為例，當天開票到晚間11時40分才結束，若以此推算，2個案勢必超過12點，3個案可能要到半夜1、2點，「如果4個案的話，可能就是2、3點」。

立法院內政委員會今（16日）邀請中選會主委游盈隆等就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，以及審查在野立委所提《公民投票法》修法草案，並備質詢。

針對公投案，民進黨立委李坤城質詢時表示，目前來看，他認為立法院的6個公投案都會通過，6個公投案最後都會到中選會審查？游盈隆回應，如果立法院都通過的話，（中選會）委員會依據公投法第2條第2項第3款，以及第15條相關規定來審定是否符合規定，但他不知道結果會是什麼。

由於游盈隆日前表態，公投數量是「1個恰恰好，2個有點多，3個受不了」，李坤城也詢問，意思是1個中選會還可以來處理，但超過2個以上就對選務人員是很大的負擔，如果真的萬一6個公投案（都成案）要怎麼辦？游盈隆說，「那我們就只能夠硬著頭皮扛下來，因為這不是我們能選擇的」。

李坤城追問，是否會造成選務問題？游盈隆直言，勢必造成選務的極大困難。李坤城再問，預計會不會開到12點之後？

游盈隆舉例，2022年九合一地方選舉加修憲公投（18歲公民權），那天只有1案，開票到晚間11時40分才結束，所以如果依照這個去估計，九合一加1案，「我們是毫無問題，可以在當天就開完所有的票」；如果2個案，勢必要過12點；如果3個案大概要到1、2點；「如果4個案的話，可能就是2、3點」，這是一個客觀的事實。

 
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