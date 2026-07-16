5大金錢禁忌！白手起家富豪：飛機只搭經濟艙、別把錢放活存

▲柯克蘭集團創辦人科克蘭分享5大最常犯的日常理財盲點。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約房地產天后、柯克蘭集團創辦人芭芭拉（Barbara Corcoran）靠著1000美元（約新台幣3.2萬元）貸款創業白手起家，如今已翻身成為富豪。她大方分享理財心法，點出5大最常犯的日常理財盲點，警告想要實現財富自由的人必須立刻停止這些「浪費錢」的行為。

1.別再花錢買頭等艙機票

芭芭拉強調，她堅持只搭經濟艙，她會自備精緻餐點或小瓶葡萄酒，把經濟艙坐出頭等艙的儀式感。

不過她說，如果負擔得起或因健康因素需要更舒適的座位，那就儘管去坐，但若花大錢只是為了在別人面前撐場面，這筆錢拿去投資或存起來、用在真正能幫助達成財務目標的地方會更有意義。

2.別再花錢買瓶裝水

芭芭拉也極度反對購買瓶裝水，平時只喝自來水，相信紐約自來水品質沒問題。不過並非所有地方的自來水都適合直接飲用，若水質不佳，則建議購買濾水器具，一年能省下數百甚至數千美元。

3.別再把錢放在活存帳戶裡

芭芭拉坦言，她曾因害怕失去財富，犯下把大筆資金閒置在活期存款帳戶的錯誤，導致資產遭通膨悄悄縮水。

她認為，謹慎理財沒有錯，但過度保守可能會錯失獲利機會，高利息儲蓄帳戶是一種低風險、報酬率又比一般活存帳戶高的選擇，等存夠緊急預備金後，就可以考慮其他增值管道，例如投資股市、房地產或是創業。如果不確定該怎麼運用資金，建議找理財顧問一起規劃方向。

4.別再忽略過戶費用

儘管芭芭拉靠房產事業白手起家，但也曾因為低估購屋過戶費用，導致資金不足，「我買第一間房子的時候，到了要簽約交屋那天，才發現自己沒把過戶費算進去。還好賣方人很好，願意借我這筆錢，不然我根本沒辦法完成交易」。

5.別再認為錢能解決一切

雖然身為富豪，但芭芭拉看過無數焦慮且不快樂的有錢人。她說，金錢確實能帶來自由，卻無法解決內心深處的安全感與人生意義，強調「金錢與快樂與否毫無關係」，別把所有心力都放在拚命賺錢上，也要花時間經營人際關係、照顧健康，並追求個人目標。