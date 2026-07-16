曾燦笑合影！新竹連襟反目爆兇殺案　56年音樂教室爭產時間軸曝光

▲林嫌與王家長女結婚時，紀男(右)與妻子出席婚禮，並與婚紗照合影，當時4人臉上都洋溢笑容。（圖／翻攝臉書）

地方中心／新竹報導

新竹市東區三民路一家頗有名氣、在地經營56年的老字號音樂教室，14日下午爆發駭人的兇殺血案，擁有美國籍、在陽明交大擔任教授的林嫌(43歲)，手持藍波刀狂揮30多刀刺死連襟紀男(48歲)，由於雙方多年來幾乎沒有聯繫，突然爆發血案也讓外界霧裡看花。據了解，林嫌疑似是因娘家王家分產不公，加上妻子身體狀況不佳，生活長期需仰賴他人打理，多重壓力下才失控犯案。但由於林嫌遭警方開槍擊中腿部制伏，目前仍在醫院戒護治療，確切行兇動機為何，仍待林嫌傷況穩定後進行偵訊才能釐清。

妻子娘家是音樂世家 凶嫌、死者留美學歷顯赫

據了解，林嫌妻子娘家王家是音樂世家，王父則是該音樂教室第二代負責人。王家有3個女兒，由於王父對琴情有獨鍾，從小耳濡目染下，3個女兒對音樂都頗有涉獵，其中又以王家次女在鋼琴上造詣最高，取得美國喬治亞大學鋼琴演奏博士，是職業鋼琴演奏家，學成後回到父親的音樂教室內擔任鋼琴教師，長期公開演出並授課。

而王家的2個女婿也都是社會菁英，林嫌的學經歷相當耀眼，不但擁有美國國籍，2005年自交大電子工程學系畢業後，赴美國密西根大學攻讀電機工程，並取得碩、博士學位，在學期間連續6年都因優異表現而獲得全額獎學金，直到2011年學成歸台，並返回母校任教，至今已擔任教授長達15年，與王家長女結婚至今。而死者紀男的學歷同樣顯赫，具有留美背景，畢業於凱斯西儲大學，學成歸國後與王家次女結縭，並同在該音樂教室工作。

▲王家人物關係圖。（AI製圖／記者莊智勝製作，經編輯審核）

音樂教室市值逾7000萬 疑分產不均埋下殺機

隨著王父年邁，身體逐漸衰弱，翻閱公司負責人變更紀錄，原本王父於2011年曾將公司託付給長女，但不知何原因，短短3年後，又於2014年將公司負責人變更回自己名下，最終身故後遺產託付給王家么女打理。

由於次女長期於父親的音樂教室任教、丈夫紀男也同樣在此工作，夫妻倆是音樂教室實際經營管理者，後王家內部有意將音樂教室交由次女夫妻打理，複雜的產權、分潤問題疑似令林嫌質疑分配不公，與次女一家在10多年前曾大吵一架，隨後姊妹兩家關係降至冰點，多年來少有互動，幾乎不相往來。

▲音樂教室負責人變更時間軸。（AI製圖／記者莊智勝製作，經編輯審核，點圖可放大）

死者同址成立另家藝術公司 接手音樂教室負責人成最後一根稻草

據登記資料顯示，紀男於2015年12月在音樂教室同址獨資成立另家藝術公司，經營文教、樂器、育樂用品批發零售，與王家的音樂教室並存；2026年7月，王家的音樂教室負責人將變更為紀男，而股東也由原本的么妹增加為王家3姊妹、以及紀男共4人，相當於次女一家在4席股東中就佔了2席。

由於王家音樂教室坐擁新竹市市價超過7000萬的精華店面，只要掌握公司，就等同握有該精華地段高價店面的處分權；再加上林嫌妻子近年身體健康狀況不佳，無法完整表達個人主張，連生活起居都需仰賴他人協助，林嫌疑似不甘夫妻倆長期被排除在公司營運外，加上得知公司負責人變更為妹夫紀男後，因此引爆殺機。

▲死者紀男與妻子是音樂教室的實際經營管理者，紀男為人和善，在當地評價相當高。（圖／翻攝臉書）

女師親切接待 林嫌突發狂「揮刀刺頸」狂砍逾30刀奪命

14日下午3時許，林嫌在手提袋中預藏一把藍波刀，徒步走進音樂教室中，當時現場的女師見到他還以為是要諮詢課程的家長，立刻上前接待，聽聞林嫌指名要找紀姓店長後，不疑有他立即請紀男出面接洽。

紀男走出後見到林嫌也不忙亂，雙方交談一陣，過程中語氣平和，未見激烈口角爭吵，但林嫌卻突然失控發難，抽出預藏的藍波刀，冷不防就朝紀男頸部揮下，劃破動脈當場噴出大量鮮血。林嫌見到紀男中刀倒地後仍未罷休，持續朝他瘋狂揮砍逾30刀，刀刀見骨、直取要害，足見殺意甚堅。而一旁的女師見到突如其來的血腥場景後也嚇傻，連忙逃離現場並報警處理。

▲監視器拍下林嫌行兇前背影，當時他手持預藏藍波刀的手提袋，徒步走向音樂教室。（圖／地方中心翻攝）

持刀對峙 警連開4槍擊中雙腿制伏

林嫌整段行兇過程短短數分鐘，在確認倒在血泊中的紀男一動也不動後，還一度企圖逃離現場，但當時大批警力已經獲報到場，並全副武裝持槍與林嫌展開對峙，同時大聲喝令林嫌放下手中的藍波刀。

林嫌見到警方後情緒相當激動，拒絕放下刀械，雙方對峙一陣後，林嫌突然奪門而出，疑似企圖逃離；現場警方見狀後立即連開4槍，擊中林嫌雙腿，林當場倒地哀號，後續順利制伏，並送往醫院戒護治療。

▲林嫌行兇後一度持刀與警方對峙。（圖／地方中心翻攝）

腿骨被打碎 暫難筆錄「行兇動機成謎」

林嫌到院後，醫師檢視其傷況，發現大腿、膝蓋處均有彈孔，血流不止，且腿骨還遭子彈擊碎，雖然沒有生命危險，但傷勢不輕，評估目前傷況不適合製作筆錄。警方依現有線索、家屬說法拼湊，推測音樂教室產權問題為行兇主因，但確切動機為何，仍待林嫌傷勢穩定後進行偵訊才能釐清。

▲警方連開4槍擊中腿部，順利將林嫌制伏。（圖／地方中心翻攝）