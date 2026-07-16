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泰獅航空出大包！飛到北海道「全機行李在高雄」...旅客超傻眼

▲台南退休警備隊楊姓副隊長與家人搭乘泰獅航空飛抵北海道，卻發現全機100多件行李均未隨班機抵達。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南退休警備隊楊姓副隊長與家人搭乘泰獅航空飛抵北海道，卻發現全機100多件行李均未隨班機抵達。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南退休警備隊楊姓副隊長，利用暑假，與妻子、女兒一家4口前往日本北海道度假，15日開心搭乘泰獅航空從高雄飛抵札幌新千歲機場，準備領取行李時，卻發現轉盤空空如也，經查全機100多件行李竟全數滯留高雄小港機場，沒有隨班機運抵北海道，讓所有旅客當場傻眼。

楊男表示，他們15日搭乘泰獅航空SL392班機，從高雄小港機場飛往日本北海道札幌新千歲機場，班機於下午4時準時抵達，一家人原本開心準備展開旅程，前往行李轉盤領取行李時，卻發現轉盤上空空如也，「連一根羽毛都沒有」。

旅客向地勤人員查詢後才得知，該班機100多件托運行李全數仍滯留在小港機場，未隨班機運往北海道，全機旅客頓時成了沒有行李可用的苦主。

▲台南退休警備隊楊姓副隊長與家人搭乘泰獅航空飛抵北海道，卻發現全機100多件行李均未隨班機抵達。（記者林東良翻攝，下同）

楊男在臉書發文表示，這是他出國以來第一次碰到整架飛機行李都沒有抵達的狀況，堪稱難得的「人生奇體驗」。所幸出發前使用信用卡支付旅費，附有旅遊不便險，行李延誤期間可依規定購買衣物及生活必需品。

楊男苦中作樂地說，既然有保險理賠，16日可以先到商場挑選幾套舒適衣物，應付行李尚未送達前的旅遊行程。人在日本的楊男指出，泰獅航空可能委託其他航空公司，將滯留高雄的100多件行李運往北海道；旅行社方面也預計針對行李延誤情形，向泰獅航空提出求償。

楊男提醒，民眾搭乘廉價航空出國時，除應事先投保旅遊不便險，也可將簡單換洗衣物、藥品及重要物品隨身攜帶，以免遇到托運行李延誤時，影響後續旅程。

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