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台韓最大贏家！AI晶片需求爆發　華航、長榮貨運營收飆3年新高

▲▼長榮航空777F貨機。（圖／長榮）

▲ 長榮航空777F貨機。（圖／長榮）

記者陳宛貞／綜合外電報導

AI晶片貨運需求一飛衝天，台韓兩地航空業者成為這波浪潮中最大贏家。《彭博》根據中華航空、長榮航空及大韓航空最新季報計算，3家業者貨運營收同步攀上3年多來新高，背後動力正是全球搶建AI資料中心所衍生的龐大運輸需求。

大韓航空本周稍早公布的單季營業利潤超越市場預期逾4倍，貨運營收年增幅更高達近50%；中華航空與大韓航空的貨運收入單季成長幅度則創下2022年新冠疫情高峰以來最大。

長榮：AI伺服器占台美航線貨量近半

長榮航空14日則向《彭博》透露，AI伺服器相關貨品已占其台美航線總貨量的4至5成，預計2028年前將再添購3架貨機。

美國銀行亞太運輸研究主管Nathan Gee指出，「貨運一直是亞太航空業者主要亮點」，並看好航空貨運基本面至少延續至2027年，原因在於AI超級周期成形、電商物流暢旺，加上供給趨緊支撐強勁定價能力。

台積電、SK海力士坐鎮　台韓航空占優勢

擁有專用貨機機隊的台灣與南韓在這波AI貨運熱潮中尤其占優勢，南韓SK海力士與三星電子為全球三大AI伺服器記憶體晶片製造商之二，台積電則是輝達最核心的晶圓代工夥伴。

官方貨運計價指標TAC指數也顯示，近幾周來香港、首爾及台灣飛往美國的貨運運價已升至2022年以來最高點。

AI貨物排擠艙位　業者完全轉嫁燃油成本

美國銀行也指出，AI相關貨物已逐漸排擠亞太地區其他商品艙位，使航空貨運業者得以完全轉嫁燃油成本上漲壓力，而客運部門目前尚無法做到這點。

隨著AI基礎建設投資持續擴張，市場對貨機的搶購熱潮也同步展開。國泰航空追加訂購2架空巴A350F貨機，總訂單達8架；中國南方航空上月也向波音訂購多達10架777貨機。分析師預期，國泰航空等業者將在近期財報中進一步揭露貨運需求最新動向。

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