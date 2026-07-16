沈伯洋今提運動政見　蔣萬安：好的意見都會來參考

▲台北市長蔣萬安出席榮興花園公園整建開工典禮。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨北市長參選人沈伯洋今（16日）公布「你的市長、你的主場」運動政見，提出建設國際級足球場及超級市民運動中心等。對此，現任市長蔣萬安被問及看法時，細數任內提出的運動政見，強調北市過去幾年都已經規劃，「各界有好的意見，我們都會來參考」。

沈伯洋今召開「你的市長 你的主場」運動政策公布記者會，提出以增加運動人口為目標的「小、中、大」三層次運動政策，包含利用小型公園、健身小巴到社區、河濱地建設運動場地、每區新設3至5處小型特色據點。

此外，沈伯洋也提出要在關渡建設國際級足球場、花博圓山園區建設超級市民運動中心等方式，打造完整運動生態系，以運動產業發展為核心，同步邁向國際，打造「無限城」運動聯盟。

蔣萬安今天上午出席榮星花園公園整建工程開工典禮，被問到沈伯洋的運動政見時說，台北市在過去這幾年都已經規劃了，包括台北市第二運動中心，也就是特色運動館的布建，選定幾個行政區，很多也都已經動工。

另外，蔣萬安也提到，市府推出 U-Sport 計畫，讓全市規律運動的人口比例可以來到40%，而且全面的鼓勵全民運動；也讓大巨蛋完工啟用，我們也規劃了國際羽球館等等，「所以各界有好的意見，我們都會來參考」。