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頂尖教授「寧可玉石俱焚」殺妹婿　律師揭家族傳承大忌：1人拿全部

▲▼ 國立陽明交大美籍林姓教授，殺害音樂教室老闆紀姓妹婿。（圖／翻攝自網站）

▲國立陽明交大美籍林姓教授，殺害音樂教室老闆紀姓妹婿。（圖／翻攝自網站）

記者劉維榛／綜合報導

新竹林姓教授砍殺紀姓連襟，警方開槍制伏後，紀男仍因傷重不治。由於音樂教室負責人在案發前後變更為紀男，加上背後房產價值可能超過7000萬元，外界懷疑案件與家族事業、經營權及財產分配有關。律師劉韋廷則提醒，財產不一定要平均分配，但過程若不透明、理由沒說清楚，最容易讓家人感到被排除。

律師劉韋廷在臉書粉專以「為什麼財產不是留給我？我寧可玉石俱焚」來分析此次血案，他指出，林男平時被形容個性溫和，卻在14日下午持長約30公分的刀闖入妻子娘家經營的音樂教室，涉嫌攻擊48歲紀男。警方到場時，林男仍持刀與員警對峙，屋內還有多名成人及孩童受困，最後員警開槍制伏林男，但紀男送醫後仍宣告不治。

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那麼究竟是什麼原因，讓一名擁有高學歷、在大學任教多年的教授，涉嫌對自己的姻親痛下殺手？劉韋廷說，目前檢警尚未正式認定犯案動機，不過多家媒體都將焦點放在兩家人多年來的經營權與房地產爭議。

公司負責人3度更迭　王家內部權力大風吹

事實上，該音樂教室長年登記在王家第二代王爸爸與兩名胞妹共同成立的音樂公司，2011年公司負責人曾短暫變更成王家第三代大姊，即兇嫌林姓教授的妻子，但大姊擔任公司負責人卻僅約3年，在2014年音樂教室負責人又變更登記為王家老父，直到2016年3月王家第二代老父過世後，王家三姊妹的么妹變更為負責人，兩席董事也是由王家么妹、以及王家老父遺產管理人專戶兼任。

劉韋廷表示，「商登記負責人的變更，不等於房屋所有權已經移轉；負責人、經營權與不動產產權，在法律上是三件不同的事情」，但對家族成員而言，由其中一名女婿接任負責人，仍可能具有強烈象徵意義。包括其他家人是否事前知情、是否參與討論，以及有沒有相對應補償，目前都沒有明確答案。

加上音樂教室由兩棟房屋合併使用，市值可能超過7000萬元，劉韋廷直言，這場糾紛可能不只是「誰來經營音樂教室」，背後還可能牽涉房屋的所有權、使用權、收益分配，以及未來究竟由誰繼承或接班。

很多長輩會認為：「財產是我的，我想給誰就給誰。」

劉韋廷強調，無論財產如何分配，或一個人認為自己受到多大不公平，都不能成為傷害、殺害他人的理由，涉案者仍須為行為負擔完整刑責。不過，這起案件也提醒長輩，財產傳承不是將房子過戶給某個孩子，或把公司負責人改成某人的名字就算完成。財產不一定要平均分配，將事業交給較有能力、較孝順或實際參與經營的子女，未必違法或不合理；真正危險的是過程不透明，其他家人不知道理由，也沒有溝通或補償。

律師曝分產大忌：「全有或全無」最易種下心結

劉韋廷認為，最不理想的就是「全有或全無」，一人拿到全部，另一人卻完全沒有，甚至不知道為何被排除。應在長輩仍能溝通時，透過家族會議、遺囑、贈與契約、股權安排、信託或經營協議提前規劃，因為遺囑可以分配財產，卻未必能修補裂痕，「真正完整的傳承，是在財產交出去以前，先把人心安頓好」。

＊本文由劉韋廷律師授權提供。

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