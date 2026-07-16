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招募縱谷騎旅人才！徐行縱谷領騎人員培訓　3梯次報名中

▲▼2026徐行縱谷自行車領騎人員培訓」，現正開放報名中。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼2026徐行縱谷自行車領騎人員培訓」，現正開放報名中。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為持續推動花東縱谷自行車旅遊發展，打造更完善的自行車旅遊服務網絡，花東縱谷國家風景區管理處將於7月18、19、25日辦理「2026徐行縱谷自行車領騎人員培訓」，現正開放報名中，邀請熱愛騎乘、關心地方發展及有志投入自行車旅遊服務的民眾共同參與，攜手培育花東縱谷自行車旅遊領騎人才。

花東縱谷擁有全台最具特色的自行車旅遊環境，沿線串聯壯闊山景、田園風光、部落文化及特色聚落，近年來已逐漸成為國內外旅客騎乘探索台灣的重要目的地。隨著自行車旅遊市場持續成長，領騎服務不僅是帶路角色，更肩負旅遊導覽、安全管理、文化解說及旅遊體驗提升等重要任務。

▲▼2026徐行縱谷自行車領騎人員培訓」，現正開放報名中。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處許宗民處長說，本次培訓課程以實務應用為核心，內容涵蓋自行車基本維修技能、騎乘安全知識、領騎帶隊技巧、在地文化與自然生態導覽，等主題，希望透過系統化培訓，培養兼具專業能力與地方特色解說能力的領騎人才，進一步提升花東縱谷自行車旅遊品質。

本年度課程規劃北、中、南三梯次辦理，北區梯次訂於7月25日於鯉魚潭玉山神學院辦理，中區場次訂於7月18日於花蓮玉里鎮門諾基金會辦理，而南區場次則訂於7月19日於鹿野遊客中心辦理，以提供不同區域民眾就近參與。完成課程者將獲頒完訓證書及專屬紀念T恤，並得參與後續縱管處規劃之領騎服務實習，完成實習後還可獲得徐行縱谷限定版領騎車衣，成為徐行縱谷領騎服務團隊的一員。

▲▼2026徐行縱谷自行車領騎人員培訓」，現正開放報名中。（圖／縱管處提供，下同）

完成課程將獲頒完訓證書及專屬紀念T恤。

許處長表示指出，「徐行縱谷」不只是活動品牌，更是一種慢旅行理念，希望透過步行、自行車與深度體驗等方式，引導旅客放慢腳步認識縱谷的人文風景與自然環境，今年度領騎人員培訓，除了培養專業人才，更希望建立在地騎旅夥伴網絡，逐步形成花東縱谷自行車旅遊服務能量，共同打造國際級自行車旅遊目的地。

▲▼2026徐行縱谷自行車領騎人員培訓」，現正開放報名中。（圖／縱管處提供，下同）

領騎服務實習完成後還可獲得徐行縱谷限定版領騎車衣，成為徐行縱谷領騎服務團隊的一員。

課程自即日起開放報名，歡迎年滿18歲、熱愛自行車旅遊的民眾踴躍參加，一起加入徐行縱谷領騎人員的行列，用雙輪帶領更多旅人認識最美的花東縱谷吧！

【課程資訊】
7/18 (六) 玉里梯次｜
https://www.accupass.com/event/2606161103241241465119

7/19 (日) 鹿野梯次｜
https://www.accupass.com/event/2606161122281911658512

7/25 (六) 壽豐梯次｜
https://www.accupass.com/event/2606160737391555233230　

詳細資訊及報名方式請至活動報名頁面查詢。
 

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