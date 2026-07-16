漢堡王2款「芒果堡」限時開賣　飲品可搭鳳梨綠茶

▲漢堡王期間限定「芒果鳳梨季」推出芒果漢堡。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏天到了，漢堡王推出期間限定「芒果鳳梨季」，共有3款新品，包括芒果皇家華堡、芒果Q彈海老堡以及鳳梨綠茶，7月21日起至9月7日限時49天開賣。

▲芒果Q彈海老堡加入滿滿芒果醬。

漢堡王嚴選時令芒果製成酸甜芒果醬，再加入漢堡中。「芒果皇家華堡」搭配火烤牛肉，單點174元、套餐299元；「芒果Q彈海老堡」結合酥炸蝦排，單點144元、套餐199元。

另外，還有新飲品「鳳梨綠茶」，每口都能吸到鳳梨果粒，每杯48元，購買任一漢堡或點心可以20元加購。芒果堡套餐含漢堡1顆、酥炸點心1份及鳳梨綠茶1杯。以上餐點將於7月21日販售至9月7日，售完為止。

▲搖搖系列有搖搖炸雞、搖搖薯條。

繼光香香雞則在本月首度推出搖搖系列，提供「搖搖薯條」與「搖搖炸雞」，並有4種風味粉。「黑糖珍奶粉」有奶香甜味，口感鹹甜；「鬼椒檸檬粉」有檸檬香與鹹辣感；「ㄅ級棒起司粉」是濃郁起司味；「青花椒鹽粉」以花椒獨有香氣為主。

業者表示，購買搖搖系列會提供專屬紙袋，把薯條或炸雞倒入後再灑粉，搖一搖讓粉末均勻附著於炸物上即可。

繼光香香雞搖搖薯條單點70元、搖搖炸雞單點149元，可選1款粉包；「搖搖雙享雞薯餐」含薯條、炸雞各1份，原價219元只要199元，可選2款粉包，限時販售至22日，桃機二航內、桃機一航T1、北湖口門市不販售。

▲4款風味粉左至右為黑糖珍奶粉、青花椒鹽粉、ㄅ級棒起司粉、鬼椒檸檬粉。