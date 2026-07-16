搶暑假錢潮！湯姆貓與傑利鼠登陸高捷美麗島　台味周邊拚打卡商機

▲經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》正式進駐高捷美麗島站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

暑假親子商機開打，高雄捷運美麗島站也成為快閃展搶客戰場。經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》正式進駐高捷美麗島站，推出《Tom and Jerry台味快閃店-高雄站》，活動為期兩個月，不只鎖定暑假人潮、親子客與打卡族，更把三角錐、野狼機車、藍色發財車、茄芷袋、人孔蓋等台灣元素全部搬進展場，要用「台味感性」搶攻暑假錢潮。

這次快閃店由華納兄弟探索全球消費品合作推出，主打近期社群討論度相當高的「台灣感性」，也是《湯姆貓與傑利鼠》首次大規模結合台灣在地元素。展場從台灣日常街景出發，包含行人號誌燈、三角錐、野狼機車、藍色發財車等常見畫面，還用傳統攤商陳列方式擺滿台灣水果，讓湯姆貓與傑利鼠從美式卡通角色，一秒變成最接地氣的台味主角。

主辦單位也看準暑假期間親子出遊與年輕族群拍照打卡需求，現場打造多個拍照點，每個角落都能拍出不同風格。除了展場本身免費入場，還設計「跨站集章任務」，民眾可以帶著起司旗魚集章卡，串聯高捷三大站點完成挑戰，完成後還能兌換限定小禮物，藉此帶動捷運站點人流。

▲快閃店將「台味」跟經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》融合一起。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲快閃店將「台味」跟經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》融合一起。（圖／記者吳奕靖翻攝）

現場也設有社群熱門的「拍報機」與「姓名貼機」，讓粉絲可以製作專屬紀念品。對親子客來說，這是一個免費又有互動性的暑假景點；對年輕族群來說，則是不用跑太遠，就能在捷運站內完成打卡、拍照與採買周邊的一站式行程。

真正帶動錢潮的，則是超過30款全新台味周邊商品。這次商品設計結合藍白拖、茄芷袋等台灣經典元素，讓《湯姆貓與傑利鼠》碰撞出全新風格。其中高雄獨家限定款，包括美麗島站人孔蓋旋轉鏡、造型收納袋、雙面漁夫帽、皮革卡套、刺繡徽章等，主打「錯過不再」，也成為粉絲最容易失手的收藏目標。

近年高雄大型活動、演唱會、快閃展與親子展覽接連不斷，從百貨商場到捷運站點，都在搶暑假人流與消費商機。這次《Tom and Jerry台味快閃店-高雄站》選在高捷美麗島站，也不只是單純展覽，而是把交通節點、人潮聚集、免費入場與限定商品結合，讓經典IP成為暑假消費戰的一環。

主辦單位表示，《Tom and Jerry台味快閃店-高雄站》開放免費入場參觀，展場內設有多項互動設施與限定周邊商品。由於活動預期將吸引人潮，民眾前往前仍建議留意主辦單位最新公告與現場排隊動線。