毒油風暴中央地方掀口水戰　蔣萬安轟：卓榮泰下台、賴清德道歉

▲台北市長蔣萬安出席榮興花園公園整建開工典禮。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風波延燒，中央與地方在處理方式上仍有歧見，傳出行政院長卓榮泰不滿台中市搶快發佈問題油流向，行政院則要地方不要再噴政治口水。對此，台北市長蔣萬安今（16日）表示，中央政府掌握下游業者名單卻拒絕公布，這就是蓋牌；只願下架成分含量20%的毒油，難道不是包庇？他直言，卓榮泰應該要下台，賴清德總統應該要向全民道歉。

蔣萬安說，蓋牌就是蓋牌，第一時間大家看到中央政府其實掌握了下游業者名單卻拒絕公布，這就是蓋牌。第一時間只願意下架20%以上成分的毒油，但對20%以下的毒油卻不願意下架，這難道不是包庇護航嗎？

蔣萬安接著指出，從6月30日中央政府接獲通報到現在已經超過半個月，卻對於是不是原油的問題？還是製程哪一個環節出了問題？卻講不清楚，「這不就是中央政府整個在處理毒油事件上面的無能？所以我認為，行政院長卓榮泰應該要下台，賴清德總統應該要向全民道歉」。

記者問到，行政院秘書長張惇涵強調沒有蓋牌，並喊話地方不要搞政治口水？蔣萬安說，7月3日食藥署的記者會，明確掌握了291家下游業者的名單卻拒絕公布，這不是蓋牌什麼是蓋牌？面對這麼大的毒油風暴，食安的重大危機，卻看到中央政府處理的荒腔走板。

「行政院長身為國家最高的行政首長，卻不願意跟民眾來道歉，一句道歉都不願意說，而且還要掩蓋。」蔣萬安表示，事實呈現，第一時間記者會就是拒絕公布下游業者名單，所以當然是蓋牌，「今天批評地方政府搶快，那不就證明你自己不願意公布名單，那就是蓋牌」。

「我認為卓院長已經不適合在這個位置上面。」蔣萬安說，依照民進黨2014年的標準，行政院長應該要下台、總統應該即刻向全民道歉，並且清楚地向國人說明，目前毒油事件到底問題真相是什麼？以及接下來處理的進度，後續要怎麼樣擬妥相關的方案，這些都必須清楚向國人說明清楚。