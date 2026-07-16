摻劇毒豬骨誘殺黑狗！14分鐘後口吐白沫慘死　彰化無聊男慘了

▲黑狗吃到摻有劇毒農藥的豬骨頭暴斃身亡。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名楊姓男子，將劇毒農藥摻入豬骨製成「毒食包」，刻意放置於鄰居家門前廣場，引誘對方飼養的黑犬吃下，導致黑犬口吐白沫、中毒暴斃慘死。全案經彰化地方法院審理，依違反《動物保護法》非法宰殺動物罪，判處楊男拘役30日，併科罰金新臺幣21萬元，緩刑2年，並需向公庫繳納2萬元，全案仍可上訴。

判決指出，楊姓男子今年2月5日晚間8時許，先將含有刻毒「納乃得」成分的農藥混入動物骨頭，裝入塑膠袋製成毒餌包，再騎乘機車前往彰化縣溪湖鎮李姓民眾住處對面空地投放。翌日下午3時43分，李飼養的黑狗前往該處啃食毒骨頭，短短14分鐘後即口吐白沫，送醫急救仍宣告不治。

▲針對納乃得使用，農化場示警。（示意圖／翻攝自中華民國農會附設各級農會農化廠官網）

面對檢警調查，楊男起初矢口否認犯行，辯稱自己並未投放毒物。然而警方調閱現場監視器畫面後發現，楊男確實在案發前騎車抵達現場，並將一包不明物品放置於空地，黑犬食用後隨即出現中毒症狀，監視畫面鐵證如山，讓楊男百口莫辯。檢方依違反《動物保護法》第25條第1款及刑法毀損罪嫌提起公訴。

法官審酌楊男犯罪動機、手段及對飼主造成的心理創傷，認為其行為不僅剝奪無辜生命，更嚴重破壞社會安寧。惟考量楊男於審理中坦承犯行，且本案採協商程序判決，最終量處拘役30日，得易科罰金9萬元，併科罰金21萬元，另宣告緩刑2年，並命其於判決確定後6個月內向公庫繳納2萬元，以資警惕。

法官強調，動物同為生命，應受尊重與保護，任意毒殺寵物不僅觸法，更對飼主造成難以抹滅的情感傷害，呼籲民眾勿因一時情緒而以身試法。

