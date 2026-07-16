快訊／台中前議員冉齡軒夫婦慘了　詐助理費做法會消災判刑定讞

▲冉齡軒二審遭判刑時，到庭聽判，並在庭外否認貪污 。（圖／記者白珈陽攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍台中市前議員冉齡軒，被控於任內涉嫌詐領助理費148萬餘元，用以做法會為家人消災、打掃私人佛堂等等，一審將冉女判刑4年、褫奪公權3年，其邱姓丈夫判刑2年4月。二審仍判冉女4年、褫奪公權3年，丈夫則加重改判刑3年8月。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

現年59歲的冉齡軒，2018年12月起就任第三屆台中市議員，任期至2022年12月25日。冉女的丈夫邱裕明（61歲）經營葬儀社。檢方指出，2夫婦將葬儀社的李姓員工充當人頭助理，用以詐領市議會提供的助理費與年終獎金。

此外，冉女先後聘請多名公費助理，每月實際支薪約1萬至4萬元不等，但冉女卻向市議會浮報月薪2萬5000元至7萬元不等。助理拿到每月薪資後，提領部分差額繳回服務處。檢方查出，兩夫婦利用此等手法，詐領助理費達148萬9千餘元，其中詐領不法所得半數用於服務處開銷，半數則用來私人支出，包括供養師父、辦家人消災法會、兒子到北京念書的生活費、聘請清潔人員打掃自己名下私人佛堂、香油錢。案經偵查終結，檢方於2022年間對2夫婦提起公訴。

一審法院審理後，認定2夫婦確實有罪，將冉女判處有期徒刑4年、褫奪公權3年，邱男判刑2年4月。案件上訴二審後，高等法院台中分院維持冉女4年刑期，但加重邱男刑期，改判刑3年8月。其中冉女有到庭聆聽宣判，她在鏡頭前喊冤，仍舊宣稱自己完全沒有貪污，對於判決非常不能接受，所有助理費都是用在服務處的公共事務，沒有落入私人口袋、花到助理的一分錢。她表示，「遇到這樣的司法迫害，讓我非常痛心。希望司法還我們公道，我們還會再上訴。」

全案再上訴第三審，最高法院審理後，採信二審見解，認為冉女夫婦確實貪污有罪，因此於16日駁回上訴定讞，冉女夫婦將發監執行。最高法院也通知檢方啟動防逃機制。