竟是正藍軍！藍控致癌油廠商「綠友友」　董座卻是國民黨大老

▲福壽實業董事長洪堯昆。（圖／翻攝黃子一臉書、政治獻金網站）



記者杜冠霖／台北報導

中聯油脂致癌油案延燒，藍委徐巧芯質疑，福壽實業董事長洪堯昆1000萬元交保，綜合公開資料，可以勾勒出橫跨國內兩大家族商業集團的「公司治理與股權關聯鏈」。藍營名嘴黃揚明也點名，賴清德曾與洪堯昆「合照」。根據政治獻金相關申報資料顯示，問題廠商、洪堯昆也僅捐給國民黨、多位藍委。而洪堯昆身分也被起底，洪是國民黨成立的工商建研會第15屆理事長。

徐巧芯聲稱，洪堯昆擔任「華紹投資股份有限公司」董事長及穩定持有大亞 1.05% 原始股份，沈貴香則擔任「京屋物業股份有限公司」與華紹投資的董事，而沈尚邦同時也是京屋物業的董監事，且與賴清德有著長達20年的深厚交情。

藍營名嘴黃揚明也指出，賴清德7月3日出席「2026展昭台北寵物用品展」開幕典禮時，就與「台灣寵物食品工業同業公會首任理事長」洪堯昆合照。

而根據政治獻金網站申報資料顯示，此次廠商南僑選舉時政治獻金捐給包含牛煦庭、林德福、羅明才、李彥秀、議員秦慧珠、侯漢廷、游淑慧、鍾小平各10萬，議員郭昭嚴20萬、王鴻薇40萬、新北市長侯友宜50萬。洪堯昆也僅捐給包含國民黨25萬、藍委鄭天財、馬文君、萬美玲、洪孟楷、新北市長侯友宜。洪堯昆甚至是國民黨成立的工商建研會第15屆理事長。

對此，綠委林楚茵指出，國民黨不好好處理問題油，瘋狂抹黑民進黨，原來是為了幫「正藍軍大老」與台中市政府失職遮羞。這幾天藍白陣營集體抓狂，鋪天蓋地大貼標籤，硬要把福壽董事長洪堯昆抹成「綠友友」，甚至大動作杯葛行政院長在立法院的專案報告，就是怕真相揭穿。

林楚茵表示，洪堯昆不只是「藍友友」，還是血統純正的「正藍軍」。洪堯昆曾擔任「中華民國工商建設研究會（工商建研會）」第15屆理事長，這可不是一般的工商團體，而是「國民黨」直接成立、政商血統無比純正的指標性外圍組織。

林楚茵直言，洪堯昆就是國民黨核心的自己人，難怪福壽政治獻金只給藍營自己人，肥水不落外人田，壞油卻要全民吞。

林楚茵批評，國民黨發動毀滅式抹黑、企圖移轉焦點，更是要掩蓋台中政府失職放水：身為主管機關，台中市食安處4年稽查6次，真正把油品帶回實驗室「化學抽驗」的次數，竟然只有1次，去年3次稽查，更全是坐在冷氣房看報告的「紙上稽查」。「正藍軍」董座製造致癌油，台中市政府配合「虛應」稽查，讓全民陷入毒油風暴，這才是國民黨最怕被揭穿的真相。