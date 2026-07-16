喊台灣菜價「貴得嚇人」　陸配拍片嘆活不起了！台人全氣炸

▲陸配抱怨颱風過後的菜價，貴到她活不起了。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名陸配近日拍片分享在台生活，記錄颱風過後的菜價，文中直呼「貴得嚇人」，甚至感嘆「真的活不起了」。不過影片曝光後瞬間炎上，不少網友紛紛傻眼，「颱風後菜價漲很正常啊」、「拍方便煮，那菜幫你洗好，還抽真空，收這個價格很合理」、「超市整理過的價格本來就比較貴，也有便宜的菜怎麼不拍？」

該名陸配14日在臉書發布影片，畫面中拍攝超市蔬果，配上標題「颱風過後，看看台灣的菜價」，片中說兩棵生菜59塊（應為大陸妹）、4顆西紅柿（牛心蕃茄）79塊、兩顆辣椒88塊（應為彩色甜椒），感嘆「真的吃不起呀！我哩個媽呀！」又嫌處理、切塊好的山藥、蓮藕片一包就要7、80塊「哪吃得起？」

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影片曝光後，引來上千網友傻眼留言，「都會說颱風過後了 颱風來前跟颱風過後菜本來就比較貴」、「青菜本來就是颱風過後都很貴，你怎麼不把好天氣的青菜拿出來比較」、「要買便宜都要去市場，這影片就是在帶風向」、「怎麼不去百貨公司的超市拍呢！那裡價格更高。」

還有不少人翻出她過去的影片，認為內容經常比較兩岸生活，不禁直嘆，「翻了一下你的影片，標題滿滿都是大陸怎樣、台灣同胞如何如何，很明顯只是把自己當成台灣的短暫過客，而非真心想在這邊長久生活」，不期盼她歌功頌德台灣，「但也請不要傷害。」