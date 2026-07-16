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從麻六甲到南太平洋　莫迪串聯印尼、澳紐擴大印度印太戰略版圖

▲從麻六甲到南太平洋，莫迪串聯印尼、澳紐擴大印度印太戰略版圖。（圖／翻攝自X／莫迪）

莫迪接連出訪印尼、澳紐，凸顯印度正強化印太國家的合作連結。（圖／翻攝自X／莫迪，下同）

記者陳弘修／綜合報導

印度持續深化印太戰略布局。印度總理莫迪於7月6日至11日展開印尼、澳洲及紐西蘭三國訪問，行程涵蓋東南亞與南太平洋重要戰略夥伴，聚焦國防合作、海洋安全、關鍵礦產及供應鏈韌性等議題，凸顯印度正持續強化與印太國家的合作連結。

隨著全球戰略重心逐漸由「亞太」轉向「印太」，海上安全與航運穩定成為各國關注焦點。印度高度依賴海運維持國際貿易運作，因此確保印度洋及周邊海域航行安全，也成為新德里外交與國防政策的重要方向。

莫迪2018年提出印度對印太地區的願景時表示，印度支持建立一個自由、開放、包容的印太區域，並強調所有與該地區和平與繁榮具有共同利益的國家，都應參與區域合作。

在此戰略框架下，印度近年持續推動東進政策（Act East Policy）、區域安全與成長願景（SAGAR）、印太海洋倡議（Indo-Pacific Oceans Initiative，IPOI），希望透過深化與東協及其他印太夥伴合作，提升印度在區域安全與經濟議題上的參與程度。

此次莫迪訪問印尼，也進一步深化兩國戰略合作。印度與印尼自2018年建立全面戰略夥伴關係後，雙方持續擴大合作範圍，涵蓋國防、海洋安全、關鍵礦產、數位科技及供應鏈等領域。

▲從麻六甲到南太平洋，莫迪串聯印尼、澳紐擴大印度印太戰略版圖。（圖／翻攝自X／莫迪）▲從麻六甲到南太平洋，莫迪串聯印尼、澳紐擴大印度印太戰略版圖。（圖／翻攝自X／莫迪）

▲從麻六甲到南太平洋，莫迪串聯印尼、澳紐擴大印度印太戰略版圖。（圖／翻攝自X／莫迪）▲從麻六甲到南太平洋，莫迪串聯印尼、澳紐擴大印度印太戰略版圖。（圖／翻攝自X／莫迪）

其中，沙璜港（Sabang Port）合作受到外界關注。該港位於印尼亞齊省，鄰近麻六甲海峽，是連結印度洋與東南亞的重要海上節點。印度與印尼近年持續推動相關合作，透過港口與海洋領域交流，強化雙方在區域海上連結與安全議題上的合作。

麻六甲海峽是全球重要航運通道之一，也是連結印度洋與太平洋的重要樞紐。印度透過深化與印尼合作，進一步提升在印度洋及東南亞地區的戰略連結，也反映出新德里對海洋安全與供應鏈穩定的高度重視。

除印尼外，莫迪此次也訪問澳洲及紐西蘭，持續推進與南太平洋國家的合作。其中，澳洲是「四方安全對話」（QUAD）成員之一，也是印太安全架構的重要合作夥伴；印度則位處印度洋核心位置，雙方近年透過國防交流、聯合演訓、後勤合作及海洋情勢掌握等領域，提升雙邊安全合作層級。

在QUAD架構下，印度、美國、日本及澳洲持續推動海洋資訊共享與海域態勢掌握合作，包括印太海洋監視合作（Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration，IPMSC），透過科技與資訊合作提升對區域海洋安全情勢的掌握能力。

整體來看，印度近年在維持戰略自主的同時，也積極透過雙邊及多邊合作擴大外交與安全影響力。從深化與東南亞國家關係，到強化與澳洲等夥伴合作，印度正逐步建立涵蓋海洋安全、供應鏈及經濟合作的印太布局。

隨著印太地區戰略競爭持續升溫，印度在區域安全架構中的角色也受到更多關注。未來，新德里如何在不同夥伴關係之間取得平衡，並持續推動海洋安全與經濟合作，將成為觀察印度印太戰略發展的重要指標。

▲從麻六甲到南太平洋，莫迪串聯印尼、澳紐擴大印度印太戰略版圖。（圖／翻攝自X／莫迪）

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