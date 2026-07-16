戳破新型「鎖定公家機關」捐款詐騙　東警攜手衛生局教如何破解

▲台東縣副縣長王志輝(左三)主持打詐記者會，攜手警察局及衛生局揭露「假捐款、真詐財」新型詐騙手法。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升公部門及民眾防詐意識，台東縣警察局16日舉辦打詐記者會，由台東縣副縣長王志輝主持，警察局副局長邵明仁等人共同出席，針對近期鎖定公家機關、學校及公立醫院的「假捐款、真詐財」新型詐騙手法進行解析，並邀請台東縣衛生局同仁分享成功識破詐騙的經驗，提醒各機關提高警覺，守護公帑安全。

王志輝副縣長表示，過去詐騙集團多以一般民眾為主要目標，如今犯罪手法再度翻新，竟假借公益捐款名義鎖定公家機關，甚至企圖利用公庫帳戶進行詐騙或洗錢，不僅危害公有財產，更嚴重影響政府形象與公信力。所幸衛生局承辦同仁接獲可疑電話後，保持高度警覺，並依循行政程序當面向主管查證，及時識破詐騙，成功守住公庫資產，值得各機關借鏡。

警察局副局長邵明仁指出，依據內政部警政署165打詐儀錶板統計，台東縣今年6月受理詐騙案件69件，財產損失約新臺幣2,467萬餘元，案件數較去年同期下降31%，其中假投資詐騙案件減少50%；然而，目前造成財損最高的詐騙類型仍是假冒檢警，詐騙集團常以「帳戶監管」、「不動產清查」等名義騙取鉅額財物，民眾仍須提高警覺。

記者會中，台東縣衛生局分享「假捐款、真詐財」案例，承辦人員接獲自稱為主管友人的來電，表示事業有成，希望捐款回饋社會，隨後又被加入LINE群組，群組內更有假冒主管身分的人催促處理。對方接著聲稱款項已完成匯款，要求立即查詢帳戶並儘速辦理後續程序。所幸承辦人察覺流程有異，未因對方催促而貿然處理，而是立即向主管當面查證，成功揭穿詐騙集團精心設計的陷阱。

警方分析，這類「假捐款」詐騙主要鎖定行政、教育及醫療等公部門，假冒企業、藥廠或公益團體，以捐款名義接觸承辦人員，再透過假冒主管LINE帳號及偽造網路銀行轉帳截圖，營造「匯款成功」、「溢繳退款」或「匯錯款項」等情境，利用承辦人急於完成主管交辦事項及服務捐款人的心理，誘導將公款匯入指定帳戶，達成詐騙目的。

台東縣警察局呼籲，無論公家機關、學校或民間企業，面對任何涉及款項往來的指示，都應依循正式行政程序辦理，切勿僅憑電話、LINE訊息或轉帳截圖即進行資金操作。如遇要求緊急退款、變更帳戶或程序異常等情形，務必主動向主管或相關單位查證，必要時可立即撥打110報案專線或165反詐騙專線諮詢，共同建立防詐防線，守護公私財產安全。