告別絕症折磨！法國國民議會通過「協助死亡」法案　設嚴苛條件

▲法國國民議會大廈外牆懸掛街頭藝術家塞思創作的藝術作品《瑪麗安娜之夢》。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

法國國民議會正式通過「協助死亡」法案，為這項纏繞多年的道德與政治爭議畫下句點，也象徵總統馬克宏推動的重大社會改革達成關鍵里程碑。這項法案將允許患有不治之症的成年人，在嚴格條件下申請協助死亡，並選擇自行服用藥物，或由醫療人員協助執行。

此舉被視為自2013年法國同性婚姻合法化以來，最重要的社會變革之一，在經歷了多次辯論與審議後，終於取得最終立法許可，允許病患有尊嚴地選擇生命終點。不過，反對者擔憂，此舉有違生命倫理。

根據法媒《France 24》，此次國民議會以291票對241票，通過「協助死亡」這項極具爭議的法案。該案過去雖曾在國民議會闖關成功，卻頻頻遭到參議院駁回。最終，法國政府運用憲法權力，繞過參議院的阻撓讓議會完成最終表決。法案發起人、前議員法爾尼（Olivier Falorni）形容這場立法之路是「一場充滿障礙的馬拉松」。

不過，立法程序尚未完全終結，法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）已表示，將請憲法委員會進行審查，以確保法律能兼顧倡議者的願景與反對者的疑慮。

▲法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

依照法案內容，協助死亡適用於患有不治之症且遭受無法忍受的身體痛苦、治療無效的成年人。病患必須在「自由且知情」的情況下提出申請，過程中亦可隨時撤回意願。申請後，醫師將負責評估患者是否符合資格，隨後交由專家委員會審查。

最終決策權仍歸於醫師，且病患原則上應自行服用致命藥物；若患者身體狀況不允許，則由醫療人員協助。這項法律旨在提供病患另一種選擇，而非完全等同於安樂死，針對執行細節規範相當嚴謹。

據悉，這項改革是馬克宏在2022年競選連任時的核心承諾。表決過後，馬克宏高度讚揚議員們展現了「尊重的辯論」（respectful debate），成功處理了這項複雜的議題。法國人口快速高齡化，隨之而來的慢性病照護需求，讓安寧療護與臨終選擇成為社會難題。長期以來，許多法國民眾為求死得有尊嚴，不得不遠赴瑞士等安樂死合法的國家。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995