　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

2018大選亂象　游盈隆不捨陳朝建：陽光燦爛官員恐抑鬱寡歡而死

▲▼立法院內政委員會邀請警政署署長張榮興就「115年11月28日地方公職人員選舉選務維安勤務工作規劃」進行專題報告，並備質詢，及邀請中央選舉委員會主任委員游盈隆「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲中選會主委游盈隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

面對年底九合一選舉，立院藍白黨團已提出6個公投案，也讓外界擔憂年底是否會再次發生2018年地方大選合併10個公投案「邊開票邊投票」等選務亂象。中選會主委游盈隆今（16日）替時任中選會副主委陳朝建抱屈，2018年那件事是非常複雜的各種因素所造成的結果，但當時社會都歸罪於中選會處理不周，陳朝建因為這樣抑鬱寡歡到今天，「一個陽光燦爛的、一個國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死」。不過，陳朝建本人正在日本旅遊，他在臉書回應，「很有趣的事，人在日本旅遊的我，竟然還會被國會質詢無端掃到」。

立法院內政委員會今（16日）邀請中選會主委游盈隆等就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，以及審查在野立委所提《公民投票法》修法草案，並備質詢。

民眾黨立委許忠信質詢時提到，2018年的災難不只是只有選務失敗而已，游盈隆的學弟，也是他的好朋友陳主委（指陳英鈐），「我留英，但是我德文跟他請教，他非常優秀的一個學者，仍然禁不起這樣一個重擊」，2018年後幾乎很少在學界出現，喪失國家人才，真的不想這件事再度出現。

游盈隆則提到，他想為中選會同仁申冤，2018年那件事情其實是非常複雜的各種因素所造成的結果，但當時社會都歸罪於中選會處理不周，公平嗎？許忠信也認同地說，「我覺得不公平」。

游盈隆感慨，陳朝建因為這樣，抑鬱寡歡到今天，「一個陽光燦爛的、一個國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死，你有看到他再出現公共場合嗎？沒有，他一定覺得他很冤枉，他一定覺得他很自責」，沒錯，他可能覺得很自責，這種事情怎麼會發生在他的身上？

游盈隆說，可是，大家平心靜氣的去想、很客觀的去分析，那是唯一的原因嗎？中選會是唯一造成結果的原因嗎？舉例來說，還好巴威颱風這麼強大的颱風沒有上岸，如果登陸北台灣，會發生什麼事情？整個面目全非、整個北台灣可能被摧毀，人不能勝天。

游盈隆指出，當大自然那麼巨大的力量來時，我們怎麼去抗拒？所以2018年是個百年一遇的災難，可能往後也不會再出現推出10個公投案，「但是我們要從中汲取教訓」。

值得一提的是，陳朝建本人目前正在日本旅遊，他也在私人臉書回應，「很有趣的事，人在日本旅遊的我，竟然還會被國會質詢給無端掃到」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
英格蘭金童「背後偷襲」挨轟輸不起　英媒怒曝：是他先挑釁
日AV女優定居香港「不選台灣」：亞洲工資最低
飛到北海道「全機100多件行李在高雄」　旅客全傻眼
杜汶澤台北麵館出事了！突開除店長　發聲明切割
快訊／台中前議員夫婦慘了　判刑定讞將發監
「阿根廷滾出世足」連署破千萬！　鄰國也不挺
快訊／全台最大「幣想」勾詐團洗錢23億　主謀判囚22年
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

一圖看／「青安3.0」8月上路　利息1.775%起、婚育家庭最高可貸1500萬

坦言藍白推6公投造成選務極大困難　游盈隆：若4案恐開票到半夜3點

蔣萬安喊賴清德開食安國安會議　總統府：法律上中央地方都有責任

香港書店被搜　總統府：台灣走過39年解嚴之路知道民主得來不易

竟是正藍軍！藍控致癌油廠商「綠友友」　董座卻是國民黨大老

指賴清德和福壽董座合照關係匪淺　 陳以信連發2文否認翻車

大寶考上建中　「大學長」蔣萬安：不管到哪個學校都希望他開心

沈伯洋今提運動政見　蔣萬安：好的意見都會來參考

2018大選亂象　游盈隆不捨陳朝建：陽光燦爛官員恐抑鬱寡歡而死

毒油風暴中央地方掀口水戰　蔣萬安轟：卓榮泰下台、賴清德道歉

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

法國0:2慘敗西班牙出局　姆巴佩開砲：配不上四強　亞馬爾6殺封神闖決賽

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

一圖看／「青安3.0」8月上路　利息1.775%起、婚育家庭最高可貸1500萬

坦言藍白推6公投造成選務極大困難　游盈隆：若4案恐開票到半夜3點

蔣萬安喊賴清德開食安國安會議　總統府：法律上中央地方都有責任

香港書店被搜　總統府：台灣走過39年解嚴之路知道民主得來不易

竟是正藍軍！藍控致癌油廠商「綠友友」　董座卻是國民黨大老

指賴清德和福壽董座合照關係匪淺　 陳以信連發2文否認翻車

大寶考上建中　「大學長」蔣萬安：不管到哪個學校都希望他開心

沈伯洋今提運動政見　蔣萬安：好的意見都會來參考

2018大選亂象　游盈隆不捨陳朝建：陽光燦爛官員恐抑鬱寡歡而死

毒油風暴中央地方掀口水戰　蔣萬安轟：卓榮泰下台、賴清德道歉

一圖看／「青安3.0」8月上路　利息1.775%起、婚育家庭最高可貸1500萬

台韓最大贏家！AI晶片需求爆發　華航、長榮貨運營收飆3年新高

真的嗆梅西「C羅比較強」？貝林漢姆親揭衝突細節

五股菜市場藏日料職人！曾於無菜單名店掌廚　10元爽喝鮮魚味噌湯

Red Velvet Joy瘦到剩骨頭！肉感身材消失　近況照震驚韓媒

貝林漢姆巴替補球員挨轟輸不起　英媒曝：是他先挑釁的！

不是沒洗乾淨！醫揭狐臭「4大特徵」快自測　耳垢濕黏也中了

王滬寧見「金正恩心腹」　討論加強黨際交流、經濟合作

頂尖教授「寧可玉石俱焚」殺妹婿　律師揭家族傳承大忌：1人拿全部

坦言藍白推6公投造成選務極大困難　游盈隆：若4案恐開票到半夜3點

【你是誰！】歐告被鏡子中的自己嚇到氣噗噗狂吠XD

政治熱門新聞

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

四叉貓曝佀廣洋大學作弊證據　同一人代寫答案

全場只喊梅西！球王將榮耀給隊友

國策民調／李四川支持度40.0%、蘇巧慧40.2%　差距0.2個百分點

蔣萬安「大寶」蔣得立錄取建中　父子成學長學弟

青安3.0明拍板！　「4限制」限齡、排富、千萬上限、房屋總價

持有電子煙就罰　立委：查獲應驗毒

求職網站驚見「軍校衛哨換保全」開價找人　月薪4萬2、工作地點曝

看五月天演唱會惹怒台派　學者致歉：對不起堅持台派精神的樂團

黃國昌爆料雙城醉倒　梁文傑：莫名其妙

總統令：F-16V飛官辛柏毅追晉少校

防李貞秀爭議重演　中選會：繳附喪失中國原籍證明滿10年才能參選

「看五月天演唱會」遭台派砲轟　學者再發聲：道歉不是因為被罵

青安3.0有條件放寬貸款額度　柯文哲：笨蛋！問題是房價

更多熱門

相關新聞

立委喊話「找回小野」　李遠再回應災難說：政策沒錯、執行可檢討

立委喊話「找回小野」　李遠再回應災難說：政策沒錯、執行可檢討

文化部長李遠先前因形容TaiwanPlus是「大災難」、文策院投資電影《功夫》結果「令人傻眼」並道歉而引發討論，國民黨立委葛如鈞今（16）日質詢時，先肯定李遠勇於認錯的態度，但又質疑其說法前後矛盾；李遠則強調，自己始終是在檢討執行問題，強調「政策方向並沒有錯」，文化部也將提出文策院改革方案。

繳附喪失中國原籍證明滿10年才能參選　游盈隆：沒有複雜政治考量

繳附喪失中國原籍證明滿10年才能參選　游盈隆：沒有複雜政治考量

黃國昌批別對公投數量說三道四　游盈隆：法律有禁止嗎？

黃國昌批別對公投數量說三道四　游盈隆：法律有禁止嗎？

菸盒警示圖文擬增至85%　立委憂拖慢修法阻毒駕時程

菸盒警示圖文擬增至85%　立委憂拖慢修法阻毒駕時程

防李貞秀爭議重演　中選會：繳附喪失中國原籍證明滿10年才能參選

防李貞秀爭議重演　中選會：繳附喪失中國原籍證明滿10年才能參選

關鍵字：

公投綁大選中選會內政委員會立法院九合一大選游盈隆許忠信陳朝建

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

快訊／8級強風！　午後雨最大

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

「教授殺死妹婿！」網點破1關鍵：全家都有問題

梅西6分鐘拯救阿根廷！

青安3.0將拍板　鄉民可買房：新的替死鬼

彰化小建商撐不住　7棟「別墅半成品」淪法拍

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面