2018大選亂象　游盈隆不捨陳朝建：陽光燦爛官員恐抑鬱寡歡而死

▲中選會主委游盈隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

面對年底九合一選舉，立院藍白黨團已提出6個公投案，也讓外界擔憂年底是否會再次發生2018年地方大選合併10個公投案「邊開票邊投票」等選務亂象。中選會主委游盈隆今（16日）替時任中選會副主委陳朝建抱屈，2018年那件事是非常複雜的各種因素所造成的結果，但當時社會都歸罪於中選會處理不周，陳朝建因為這樣抑鬱寡歡到今天，「一個陽光燦爛的、一個國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死」。不過，陳朝建本人正在日本旅遊，他在臉書回應，「很有趣的事，人在日本旅遊的我，竟然還會被國會質詢無端掃到」。

立法院內政委員會今（16日）邀請中選會主委游盈隆等就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，以及審查在野立委所提《公民投票法》修法草案，並備質詢。

民眾黨立委許忠信質詢時提到，2018年的災難不只是只有選務失敗而已，游盈隆的學弟，也是他的好朋友陳主委（指陳英鈐），「我留英，但是我德文跟他請教，他非常優秀的一個學者，仍然禁不起這樣一個重擊」，2018年後幾乎很少在學界出現，喪失國家人才，真的不想這件事再度出現。

游盈隆則提到，他想為中選會同仁申冤，2018年那件事情其實是非常複雜的各種因素所造成的結果，但當時社會都歸罪於中選會處理不周，公平嗎？許忠信也認同地說，「我覺得不公平」。

游盈隆感慨，陳朝建因為這樣，抑鬱寡歡到今天，「一個陽光燦爛的、一個國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死，你有看到他再出現公共場合嗎？沒有，他一定覺得他很冤枉，他一定覺得他很自責」，沒錯，他可能覺得很自責，這種事情怎麼會發生在他的身上？

游盈隆說，可是，大家平心靜氣的去想、很客觀的去分析，那是唯一的原因嗎？中選會是唯一造成結果的原因嗎？舉例來說，還好巴威颱風這麼強大的颱風沒有上岸，如果登陸北台灣，會發生什麼事情？整個面目全非、整個北台灣可能被摧毀，人不能勝天。

游盈隆指出，當大自然那麼巨大的力量來時，我們怎麼去抗拒？所以2018年是個百年一遇的災難，可能往後也不會再出現推出10個公投案，「但是我們要從中汲取教訓」。

值得一提的是，陳朝建本人目前正在日本旅遊，他也在私人臉書回應，「很有趣的事，人在日本旅遊的我，竟然還會被國會質詢給無端掃到」。